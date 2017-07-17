Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
СМИ: Кобзона разозлил вопрос о свадьбе дочери судьи за $2 млн
Кофе продлевает жизнь
Убийство двух немок в Египте привело в ярость власти Германии
Названы самые комфортные для жизни российские города
49-летняя Валерия выглядит как девочка-подросток (фото)
В Танзании львица усыновила детеныша леопардаФотографам впервые удалось запечатлеть случай, когда представитель одного вида кошачьих ухаживает за другим
Егор Крид спел на свадьбе в «Отеле Элеон»: первые кадры
«Клон» 16 лет спустя: интервью с Джованной Антонелли
Дизайнер представил, какой могла бы стать новая «Волга»
В России — новые правила регистрации автомобилей
Протестующие на Украине: власти страны решили, что они тут короли
Путин вмешался в постройку "Арктики" из-за Украины
49-летняя Валерия выглядит как девочка-подросток (фото)
52-летняя Ирина Безрукова восхитила всех платьем принцессы
Эксперт назвал 3 причины, почему РФ не сможет построить авианосец
«Россия на крючке»: эксперт о планах США по Крыму
Аферистка заработала на «жилищных сертификатах» 56 млн рублей
Рядом с Кремлем откроется «Ашан»
Фоторепортажи
12«Мать Ганга»
12Протесты антиглобалистов на саммите G20
09:28 (мск), источник: "РИА Новости" Украина

«Укрзализныця» запустит скоростные поезда в Одессу из Днепра и Львова

«Укзализныця» планирует запустить скоростные поезда в Одессу из Днепра и Львова.

Источник: "РИА Новости" Украина

КИЕВ, 17 июл — РИА Новости Украина. Об этом сообщил руководитель «Укрзализныци» Войцех Бальун на своей странице в Facebook.

Читайте также
Гройсман рассчитывает на принятие «плана Маршалла» для Украины

«В перспективе, учитывая имеющийся подвижной состав, и за счет приобретения дополнительных межрегиональных двухсистемных электропоездов, планируем соединить скоростным железнодорожным сообщением областной промышленный центр Днепр с черноморским побережьем, городом Одессой. Это особенно актуально для перевозки пассажиров в период летних отпусков», — сообщил Бальчун.

Впрочем конкретных сроков запуска Бальчун не назвал. Он также сообщил, что соединить Львов скоростным движением с Одессой можно за счет уже имеющихся ресурсов.

«В планах — за счет удлинения существующего маршрута Киев-Львов в Одессу и Киев-Одесса во Львов по треугольнику Киев-Львов-Одесса-Киев соединить город Льва с Одессой», — отметил глава правления.

Ранее сообщалось, что «Укрзализныця» сообщила об автоматическом продлении контракта с Войцехом Бальчуном на посту руководителя компании.

Кабинет министров в апреле 2016 года назначил руководителем «Укрзализныци» главу набсовета польской авиакомпании LOT поляка Бальчуна. Глава «Укрзализныци» также является лидером и гитаристом рок-группы Chemia.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
31 день подписки от 59 рублей
Оплатить подписку
 Трамп сделал неуместный комплимент первой леди Франции
Крым жестко реагирует на маневры Sea Breeze США и Украины
Трамп сделал неуместный комплимент первой леди Франции
Израиль выступил против соглашения РФ и США о перемирии в Сирии
WP назвала организаторов кибератаки на катарские СМИ
В Абхазии задержан второй подозреваемый в убийстве туриста из РФ
В Белом доме назвали условие возврата дипсобственности России
СМИ: Минздрав предложил запретить продажу алкоголя в выходные
Правительство внесло изменения в Правила дорожного движения
Скончался американский режиссер Джордж Ромеро
Спорт
«Краснодар» победил «Рубин» в матче чемпионата России Главный тренер «Рубина» Курбан Бердыев провел первую официальную встречу после возвращения в команду, в которой работал с 2001 по 2013 года
Авто
Автомобили террористов: фото из Мосула Опубликованы фотографии автомобилей, которые планировали использовать террористы запрещенной в России организации ИГИЛ в Ираке
Hi-Tech
Заброшенные секретные объекты и техника СССР Итоги распада СССР породили огромное количество заброшенных объектов. Брошенные заводы, военные части и даже космические корабли
Кино
Карина Разумовская: «Прилучный излечился от звездной болезни» Звезда сериала «Мажор» — о съемках третьего сезона, отношениях с коллегами по площадке и экстремальной актерской профессии
Недвижимость
Нестандартные квартиры, «прижившиеся» в России
Стоп-лист: 10 вещей, которые портят ваш интерьер
Тарифы на воду будут снижены в следующем году
Спрос на апартаменты в Петербурге подскочил в два раза
Леди
В моду вошли необычные летние туфли (фото) Если вы уже испробовали все способы согреться этим летом, но так и не смогли, самое время прикупить себе пару норковых лодочек или балеток из кроличьего меха.
Дети
Фото Натали с 3-месячным сыном возмутило соцсети Певица снялась с ребенком обнаженной.
Все о ремонте
Интерьер: классный ремонт в типовой двушке
Как разместить бытовую технику на кухне: 8 идей
Как сделать французскую террасу на даче
11 беспроигрышных идей для загородного домика
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь