«Укрзализныця» запустит скоростные поезда в Одессу из Днепра и Львова
«Укзализныця» планирует запустить скоростные поезда в Одессу из Днепра и Львова.
«Укзализныця» планирует запустить скоростные поезда в Одессу из Днепра и Львова.
КИЕВ, 17 июл — РИА Новости Украина. Об этом сообщил руководитель «Укрзализныци» Войцех Бальун на своей странице в Facebook.
«В перспективе, учитывая имеющийся подвижной состав, и за счет приобретения дополнительных межрегиональных двухсистемных электропоездов, планируем соединить скоростным железнодорожным сообщением областной промышленный центр Днепр с черноморским побережьем, городом Одессой. Это особенно актуально для перевозки пассажиров в период летних отпусков», — сообщил Бальчун.
Впрочем конкретных сроков запуска Бальчун не назвал. Он также сообщил, что соединить Львов скоростным движением с Одессой можно за счет уже имеющихся ресурсов.
«В планах — за счет удлинения существующего маршрута
Ранее сообщалось, что «Укрзализныця» сообщила об автоматическом продлении контракта с Войцехом Бальчуном на посту руководителя компании.
Кабинет министров в апреле 2016 года назначил руководителем «Укрзализныци» главу набсовета польской авиакомпании LOT поляка Бальчуна. Глава «Укрзализныци» также является лидером и гитаристом