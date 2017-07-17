«Укрзализныця» запустит скоростные поезда в Одессу из Днепра и Львова

Источник: "РИА Новости" Украина

КИЕВ, 17 июл — РИА Новости Украина. Об этом сообщил руководитель «Укрзализныци» Войцех Бальун на своей странице в Facebook.

«В перспективе, учитывая имеющийся подвижной состав, и за счет приобретения дополнительных межрегиональных двухсистемных электропоездов, планируем соединить скоростным железнодорожным сообщением областной промышленный центр Днепр с черноморским побережьем, городом Одессой. Это особенно актуально для перевозки пассажиров в период летних отпусков», — сообщил Бальчун.

Впрочем конкретных сроков запуска Бальчун не назвал. Он также сообщил, что соединить Львов скоростным движением с Одессой можно за счет уже имеющихся ресурсов.

«В планах — за счет удлинения существующего маршрута Киев-Львов в Одессу и Киев-Одесса во Львов по треугольнику Киев-Львов-Одесса-Киев соединить город Льва с Одессой», — отметил глава правления.

Ранее сообщалось, что «Укрзализныця» сообщила об автоматическом продлении контракта с Войцехом Бальчуном на посту руководителя компании.