Карта Екатеринбурга пополнится новыми улицами
В новых кварталах Академического.
В новых кварталах Академического.
До 2025 года территория Академического увеличится на 566 гектаров и достигнет улицы Амундсена, а на карте района появятся новые улицы:
Большую часть проектируемой территории займет многоэтажная застройка, ее площадь составит 2,477 миллиона квадратных метров. По планам проектировщиков, проживать там будет свыше 87 000 человек. Плотность объектов социальной сферы также будет очень высокой: в новых кварталах Академического предполагается разместить крупный (свыше 24 гектаров) медицинский кластер, «Дворец дзюдо», 6
Транспортная сеть новых кварталов Академического превысит 31 километр. Судя по размещенному в сети проекту межевания и планировки территории, здесь в перспективе планируется пустить не только автобусы, трамваи и троллейбусы, но и построить станцию метрополитена. Кроме того, улица Чкалова будет продолжена на север и, пройдя через