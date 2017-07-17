Карта Екатеринбурга пополнится новыми улицами

Источник: УралИнформБюро

До 2025 года территория Академического увеличится на 566 гектаров и достигнет улицы Амундсена, а на карте района появятся новые улицы: Тимофеева-Ресовского и Верхнеуфалейская. Проект планировки и межевания новых кварталов Академического опубликован на сайте областного Минстроя.

Большую часть проектируемой территории займет многоэтажная застройка, ее площадь составит 2,477 миллиона квадратных метров. По планам проектировщиков, проживать там будет свыше 87 000 человек. Плотность объектов социальной сферы также будет очень высокой: в новых кварталах Академического предполагается разместить крупный (свыше 24 гектаров) медицинский кластер, «Дворец дзюдо», 6 физкультурно-оздоровительных комплексов, 2 станции Скорой помощи, киноконцертный зал, несколько детских садов и районный Центр искусств.