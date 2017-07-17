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09:57 (мск), источник: Мослента

Движение по 1-й Тверской-Ямской улице открылось в Москве

Там прошли работы по благоустройству.

Источник: Агентство «Москва»

Автомобильное движение на 1-й Тверской-Ямской улице в центре столицы, которое было ограничено для проведения работ по благоустройству, возобновили раньше намеченного срока. Об этом сообщается на сайте мэра и правительства Москвы.

Улицы 1-я Тверская-Ямская и Чаянова, а также переулок Александра Невского, 1-й и 2-й Тверские-Ямские переулки до пересечения с 2-й Тверской-Ямской улицей были закрыты с 00:00 субботы, 15 июля. Изначально открыть их планировалось в 05:00 понедельника, 17 июля, однако завершить работы и возобновить движение транспорта удалось уже к вечеру воскресенья, 16 июля.

В ходе работ на улицах проложили кабельную канализацию и трамвайные пути к Белорусскому вокзалу.

В частности, на 1-й Тверской-Ямской проложили более 1,7 тысячи метров труб, на близлежащих улицах — Васильевской и Большой Грузинской — более 1,3 тысячи метров. На площади Тверская Застава появились почти 700 метров труб кабельной канализации и 500 метров электрических высоковольтных кабелей. Также было уложено более 62 метров двойных трамвайных путей с виброшумоизоляцией.

Всего в работах были задействованы более 800 человек и почти 320 единиц техники.

Ранее работы по благоустройству прошли на участке Тверской улицы от Пушкинской до Маяковской площади. Там проложили около 3 километров труб для кабельной канализации и установили восемь колодцев для воздушно-кабельных линий.

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