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09:39 (мск), источник: Агентство городских новостей «Москва»

ГЗК одобрила строительство нового учебного корпуса для МАИ на ул. Оршанская

У Московского авиационного института (МАИ) появится новый корпус, сообщает пресс-служба комитета столицы по обеспечению реализации инвестиционных проектов в строительстве и контролю в области долевого строительства правительства Москвы (Москомстройинвест).

«Градостроительно-земельная комиссия Москвы (ГЗК), возглавляемая мэром Москвы Сергеем Собяниным, согласилась с внесением изменений в правила землепользования и застройки (ПЗЗ) Москвы для территории по адресу: ул. Оршанская, вл. 3 (ЗАО) для строительства здания. На данном земельном участке площадью 6,3 га располагаются здания ГТУ “Московский Авиационный институт” площадью 31 тыс. 330 кв. м», — говорится в сообщении.

По словам председателя Москомстройинвеста, ответственного секретаря ГЗК Константина Тимофеева, инвестор дополнительно планирует построить учебный корпус площадью 12,7 тыс. кв. м, в рамках реализации второй очереди комплекса зданий с созданием научно-исследовательского центра. Проект внесения изменений в ПЗЗ будет рассмотрен на публичных слушаниях.

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