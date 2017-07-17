ГЗК одобрила строительство нового учебного корпуса для МАИ на ул. Оршанская

«Градостроительно-земельная комиссия Москвы (ГЗК), возглавляемая мэром Москвы Сергеем Собяниным, согласилась с внесением изменений в правила землепользования и застройки (ПЗЗ) Москвы для территории по адресу: ул. Оршанская, вл. 3 (ЗАО) для строительства здания. На данном земельном участке площадью 6,3 га располагаются здания ГТУ “Московский Авиационный институт” площадью 31 тыс. 330 кв. м», — говорится в сообщении.