ГЗК одобрила строительство нового учебного корпуса для МАИ на ул. Оршанская
У Московского авиационного института (МАИ) появится новый корпус, сообщает
У Московского авиационного института (МАИ) появится новый корпус, сообщает
«Градостроительно-земельная комиссия Москвы (ГЗК), возглавляемая мэром Москвы Сергеем Собяниным, согласилась с внесением изменений в правила землепользования и застройки (ПЗЗ) Москвы для территории по адресу: ул. Оршанская, вл. 3 (ЗАО) для строительства здания. На данном земельном участке площадью 6,3 га располагаются здания ГТУ “Московский Авиационный институт” площадью 31 тыс. 330 кв. м», — говорится в сообщении.
По словам председателя Москомстройинвеста, ответственного секретаря ГЗК Константина Тимофеева, инвестор дополнительно планирует построить учебный корпус площадью 12,7 тыс. кв. м, в рамках реализации второй очереди комплекса зданий с созданием