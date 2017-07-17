Банк Москва-Минск начинает прием заявлений от вкладчиков БСБ Банка

Источник: Sputnik.by

МИНСК, 17 июн — Sputnik. Банк Москва-Минск, определенный банком-агентом по возврату банковских вкладов клиентам ЗАО «БСБ Банк», с 17 июля начинает прием заявлений от физических лиц по возмещению депозитов, сообщили Sputnik в государственном Агентстве по гарантированному возмещению банковских вкладов.

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Нацбанк Беларуси с 26 июня отозвал у БСБ Банка лицензию на совершение ряда операций с физлицами из-за выявленных нарушений и недостатков в деятельности. Регулятор также определил Банк Москва-Минск в качестве банка-агента, который будет возвращать физлицам средства, лежащие на депозитах в БСБ Банке.

«Начиная с 17 июля граждане могут обращаться в отделения Банка Москва-Минск в столице и в Молодечно. Для подачи заявления о возврате вклада достаточно иметь при себе паспорт: сведения о наличии вклада есть в реестре БСБ Банка, который передан в Банк Москва-Минск», — сообщили в агентстве.

Там уточнили, что после приема документов о возврате вклада физлицо сможет получить свои деньги в течение 30 дней в Банке Москва-Минск. За получением средств вкладчики лишенного лицензии банка могут обращаться в течение двух лет.

В случае возникновения спорных ситуаций граждане вправе обратиться в Агентство по гарантированному возмещению вкладов. Это касается изменения паспортных данных, несовпадения информации с реестром, представленным БСБ Банком и других случаев.