Банк Москва-Минск начинает прием заявлений от вкладчиков БСБ Банка
После приема заявлений деньги вкладчику должны вернуть в течение месяца, за выплатой можно обращаться в течение двух лет. При обращении нужен только паспорт.
После приема заявлений деньги вкладчику должны вернуть в течение месяца, за выплатой можно обращаться в течение двух лет. При обращении нужен только паспорт.
МИНСК, 17 июн — Sputnik. Банк
Нацбанк Беларуси с 26 июня отозвал у БСБ Банка лицензию на совершение ряда операций с физлицами
«Начиная с 17 июля граждане могут обращаться в отделения Банка
Там уточнили, что после приема документов о возврате вклада физлицо сможет получить свои деньги в течение 30 дней в Банке
В случае возникновения спорных ситуаций граждане вправе обратиться в Агентство по гарантированному возмещению вкладов. Это касается изменения паспортных данных, несовпадения информации с реестром, представленным БСБ Банком и других случаев.
Как ранее сообщал Sputnik, после лишения лицензии БСБ Банк обратился к клиентам с просьбой снять свои деньги со счетов и пластиковых карт и закрыть депозиты. До 26 июня банк выплатил физлицам из 55 миллионов рублей около 52 миллионов рублей. Таким образом, сейчас обязательства банка перед вкладчиками, которые перешли по закону к Агентству по гарантированному возмещению банковских вкладов, составляют около 3 миллионов рублей в эквиваленте.