Незаконный палаточный лагерь выявлен в Приморье

Источник: Пресс-служба Администрации Приморского края

В проверочном мероприятии также приняли участие представители управления образования Владивостока и краевого управления МВД. Поводом послужило анонимное сообщение о том, что в этом месте работает лагерь «Уссурийские тигрята», запрещенный к открытию в прошлом году и не зарегистрированный в реестре организаций отдыха, допущенных к работе летом 2017 года.

На острове Рикорда специалисты обнаружили палаточный лагерь с отдыхающими в нем пятью детьми и одним взрослым.

«В лагере находились три девочки и два мальчика. Самой маленькой из детей — 5,5 лет. Невооруженным взглядом видно, что правила безопасности и санитарные требования к содержанию детей грубо нарушены — умываются и моют посуду островитяне в мутном ручье, палатки — сырые и грязные. В рационе питания отсутствует мясо. Кроме того, мы обнаружили лодку, которая, возможно, используется в лагере для морских прогулок. Все мы знаем, что последствия таких несанкционированных выходов в море могут быть печальными. Об образовательной программе нет и речи — дети предоставлены самим себе», — сообщил помощник вице-губернатора.

Организатор лагеря заявил, что предприятие, с которым он в прошлом году пытался открыть лагерь «Уссурийские тигрята», ликвидировано, и отдыхает он здесь вместе с детьми своих знакомых как частное лицо. Однако участники рейда не обнаружили подтверждающих эту информацию доверенностей от родителей.