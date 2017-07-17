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10:43 (мск), источник: Вести Приморье

Незаконный палаточный лагерь выявлен в Приморье

В неприемлемых условиях содержатся дети в возрасте от 5 до 16 лет в палаточном лагере на территории острова Рикорда. Место отдыха обнаружил помощник по безопасности вице-губернатора Приморья Ильи Ковалева Антон Винокуров в ходе межведомственного рейда, сообщает «Вести: Прмиорье» со ссылкой на пресс-службу администрации края.

Источник: Пресс-служба Администрации Приморского края

В проверочном мероприятии также приняли участие представители управления образования Владивостока и краевого управления МВД. Поводом послужило анонимное сообщение о том, что в этом месте работает лагерь «Уссурийские тигрята», запрещенный к открытию в прошлом году и не зарегистрированный в реестре организаций отдыха, допущенных к работе летом 2017 года.

На острове Рикорда специалисты обнаружили палаточный лагерь с отдыхающими в нем пятью детьми и одним взрослым.

«В лагере находились три девочки и два мальчика. Самой маленькой из детей — 5,5 лет. Невооруженным взглядом видно, что правила безопасности и санитарные требования к содержанию детей грубо нарушены — умываются и моют посуду островитяне в мутном ручье, палатки — сырые и грязные. В рационе питания отсутствует мясо. Кроме того, мы обнаружили лодку, которая, возможно, используется в лагере для морских прогулок. Все мы знаем, что последствия таких несанкционированных выходов в море могут быть печальными. Об образовательной программе нет и речи — дети предоставлены самим себе», — сообщил помощник вице-губернатора.

Организатор лагеря заявил, что предприятие, с которым он в прошлом году пытался открыть лагерь «Уссурийские тигрята», ликвидировано, и отдыхает он здесь вместе с детьми своих знакомых как частное лицо. Однако участники рейда не обнаружили подтверждающих эту информацию доверенностей от родителей.

«Правоохранительные органы уже начали проверку в отношении законности происходящего на острове. Также по итогам рейда составлен акт, который передан в краевое управление Роспотребнадзора. Специалисты ведомства проведут оценку соответствия условий лагеря санитарным требованиям», — добавил Антон Винокуров.

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