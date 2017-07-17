Более 20 домов в Челябинске остаются без горячей воды из-за затянувшейся опрессовки
Жильцы отдельных многоэтажек советуются о покупке новых бойлеров.
Жильцы отдельных многоэтажек советуются о покупке новых бойлеров.
Во вторник, 18 июля, в Челябинске завершается очередной, пятый, этап опрессовки — горячая вода вернется более чем в 900 жилых домов Ленинского, Советского, Тракторозаводского, Центрального и Калининского районов; исключением станут два десятка зданий, где сейчас решается вопрос о покупке новых бойлеров, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».
По словам первого заместителя главы города Натальи Котовой, практически везде подготовительные к зимнему сезону мероприятия проходят в плановом режиме. Самым проблемным в этом вопросе районом стал Металлургический, где для жильцов 12 многоэтажек опрессовка затянулась еще с IV этапа.
«Фактически в каждом районе у нас остаются, в среднем,
В ходе аппаратного совещания она распорядилась разрешить ситуацию в кратчайшие сроки. Вопрос держат на контроле главы районов и директор Челябинских тепловых сетей.
Напомним, 18 июля в Челябинске стартует шестой этап опрессовки. В общей сложности горячая вода будет отключена в 915 жилых домах, 50 детских садах, 39 учебных заведениях и 39 лечебных учреждениях.