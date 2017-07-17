Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
СМИ: Кобзона разозлил вопрос о свадьбе дочери судьи за $2 млн
Что не есть, когда хочется «чего-нибудь вредного»
«Смылся, нет его»: Путин об убедившем его сняться в кино Пескове
В России набирает популярность нoвый вид жилищного мошенничествa
Как выглядят и как живут самые богатые чиновницы России (фото)
В Танзании львица усыновила детеныша леопардаФотографам впервые удалось запечатлеть случай, когда представитель одного вида кошачьих ухаживает за другим
Прилучный, Глинников, Заворотнюк и другие на презентации НТВ
Умер актер из «Глухаря» и «Ранеток» Сергей Бездушный
Lada Vesta, о которой мечтают таксисты: названа цена
Продажи Tesla в Гонконге упали до нуля
Социальный взрыв на востоке Украины возможен в любой момент – СМИ
Лавров проучил журналистку тыкающую ему микрофоном
Как 47-летняя Дженнифер Лопес выглядит на пляже (фото)
Дочка Тины Канделаки затмила всех на модной вечеринке (фото)
Эксперт назвал 3 причины, почему РФ не сможет построить авианосец
«Россия на крючке»: эксперт о планах США по Крыму
В квитанциях ЖКХ появится новая строка
Ставки по ипотеке упали до минимума
Фоторепортажи
25Юбилей Харрисона Форда
10Умер Илья Глазунов
09:58 (мск), источник: dostup1.ru

Более 20 домов в Челябинске остаются без горячей воды из-за затянувшейся опрессовки

Жильцы отдельных многоэтажек советуются о покупке новых бойлеров.

Во вторник, 18 июля, в Челябинске завершается очередной, пятый, этап опрессовки — горячая вода вернется более чем в 900 жилых домов Ленинского, Советского, Тракторозаводского, Центрального и Калининского районов; исключением станут два десятка зданий, где сейчас решается вопрос о покупке новых бойлеров, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

По словам первого заместителя главы города Натальи Котовой, практически везде подготовительные к зимнему сезону мероприятия проходят в плановом режиме. Самым проблемным в этом вопросе районом стал Металлургический, где для жильцов 12 многоэтажек опрессовка затянулась еще с IV этапа.

«Фактически в каждом районе у нас остаются, в среднем, четыре-шесть проблемных домов. В Металлургическом — 12. Всего, по нашим данным, порядка 20 домов по всему городу пока без горячей воды. Здесь все зависит от собственников домов — они должны принять решение о софинансировании при покупке новых бойлеров», — комментирует чиновница.

В ходе аппаратного совещания она распорядилась разрешить ситуацию в кратчайшие сроки. Вопрос держат на контроле главы районов и директор Челябинских тепловых сетей.

Напомним, 18 июля в Челябинске стартует шестой этап опрессовки. В общей сложности горячая вода будет отключена в 915 жилых домах, 50 детских садах, 39 учебных заведениях и 39 лечебных учреждениях.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
31 день подписки от 59 рублей
Оплатить подписку
Около 50 призывников в Челябинске не явились на пункт отправки в войска
Израиль выступил против соглашения РФ и США о перемирии в Сирии
WP назвала организаторов кибератаки на катарские СМИ
Правительство утвердило изменения в Правила дорожного движения
В Белом доме назвали условие возврата дипсобственности России
АФК «Система» заявила о техническом дефолте
Число пострадавших в ДТП на Ставрополье выросло до 27
Скончался американский режиссер Джордж Ромеро
Спорт
«Краснодар» победил «Рубин» в матче чемпионата России Главный тренер «Рубина» Курбан Бердыев провел первую официальную встречу после возвращения в команду, в которой работал с 2001 по 2013 года
Авто
Автомобили террористов: фото из Мосула Опубликованы фотографии автомобилей, которые планировали использовать террористы запрещенной в России организации ИГИЛ в Ираке
Hi-Tech
Заброшенные секретные объекты и техника СССР Итоги распада СССР породили огромное количество заброшенных объектов. Брошенные заводы, военные части и даже космические корабли
Кино
Карина Разумовская: «Прилучный излечился от звездной болезни» Звезда сериала «Мажор» — о съемках третьего сезона, отношениях с коллегами по площадке и экстремальной актерской профессии
Недвижимость
Самые «опасные» квартиры на вторичном рынке
5 способов сделать бежевый интерьер нескучным
В новостройках ужесточат правила получения права собственности
Россиянам пообещали ипотеку под 8%
Леди
В моду вошли необычные сережки: как их носить (фото) Выбрали ключевые модели сережек с показов сезона Осень-Зима 2017/2018. Подобные украшения уже можно отыскать в магазинах, а носить аж до следующей весны.
Дети
Фото Натали с 3-месячным сыном возмутило соцсети Певица снялась с ребенком обнаженной.
Все о ремонте
Интерьер: классный ремонт в типовой двушке
Как разместить бытовую технику на кухне: 8 идей
Как сделать французскую террасу на даче
11 беспроигрышных идей для загородного домика
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь