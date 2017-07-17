При установке арок Крымского моста ограничат судоходство

Сложнейшая технологическая операция по доставке собранных арочных пролетов с помощью понтонов к месту монтажа пройдет до наступления осенних штормов, согласно утвержденному графику. В дни монтажных работ судоходство в проливе будет ограничено.

— Единовременная приостановка движения по фарватеру не превысит трех суток, — сообщил Максим Соколов. — Сразу после завершения технологических операций канал будет немедленно открываться для прохода судов.

Сейчас специалисты просчитывают оптимальный график пропуска судов с учетом строительных работ. Они будут проходить только в отведенные для этого календарные «окна», и таких «окон» будет несколько. В эти дни суда смогут беспрепятственно проходить в Азовское море и обратно, но лишь с разрешения капитана морского порта Керчь. В таком разрешительном режиме судоходство будет осуществляться не более 72 часов. По обе стороны пролива определены площади акватории, включая якорные стоянки, где суда смогут находиться в ожидании движения.

— Мы заранее проинформировали судовладельцев о предполагаемых датах морской операции, чтобы они могли скорректировать свои графики, — пояснил замглавы Росморречфлота Юрий Костин. — И даже если пароход не успеет пройти пролив в свободное время, период ожидания будет небольшим. Как только строители завершат свою работу, лоцманы таманского и крымского управлений «Росморпорта» оперативно проведут суда.

Еще летом 2016 года строители начали укрупнительную сборку арочных пролетов на стапельной площадке возле Керчи. Фарватерные опоры будут готовы принять арки во второй половине августа.