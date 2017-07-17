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10:04 (мск), источник: РИА Новости

В Крыму планируют реконструировать канал в Керченском проливе

СИМФЕРОПОЛЬ, 17 июл — РИА Новости, Виктор Лященко. Керчь-Еникальский канал в ближайшие годы планируется реконструировать для подтверждения проектных глубин, сообщает инфоцентр «Крымский мост».

Источник: РИА Новости

«Последняя реконструкция канала проводилась в 1968—1969 годах. Государственное унитарное предприятие “Крымские морские порты” планирует в ближайшие годы организовать реконструкцию канала для подтверждения проектных глубин», — говорится в сообщении.

В инфоцентре отметили, что канал проложен в Керченском проливе в XIX веке. Проектная глубина канала — 9,35 метра, но фактические глубины на многих участках не выдерживаются из-за заиливания дна.

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