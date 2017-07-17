ИННОПРОМ-2017 принесет уральскому бизнесу около 150 новых контрактов

В ходе международной выставки ИННОПРОМ-2017 представители малого бизнеса Свердловской области провели свыше 1000 переговоров, по итогам которых уральские компании планируют заключить порядка 150 контрактов. Такую информацию директор областного фонда поддержки предпринимательства Евгений Копелян озвучил в ходе рабочей встречи с главой региона Евгением Куйвашевым, передает «Уралинформбюро».

«Уверен, что по факту контрактов и соглашений будет еще больше. Кроме этого, наша экспозиция стала основой для кооперации участников нашего стенда — экспоненты договаривались о сотрудничестве и между собой», — отметил Копелян.