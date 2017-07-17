Сбербанк в Новосибирске с начала года выдал более 56 тысяч карт МИР

С начала 2017 года Сибирский Сбербанк в Новосибирской области выдал более 56 тысяч карт МИР, из них на зарплатных клиентов банка пришлось более 40 тысяч карт, еще 16 тысяч — личные и социальные карты. По словам Игоря Безматерных, в планах Новосибирского отделения Сбербанка перевести всех клиентов банка — работников бюджетной сферы на карты МИР до конца 2017 года и выпустить в целом 130 тысяч карт.

Национальная платежная система МИР отвечает всем российским и мировым стандартам безопасности. Держателям карт МИР доступны абсолютно все возможности и сервисы Сбербанка: расчет за покупки в торговых терминалах на всей территории РФ, снятие, внесение и перевод денежных средств, индивидуальный дизайн, подключение «Мобильного банка» и Сбербанк Онлайн, оплата услуг, в том числе, с помощью «Автоплатежа» Сбербанка и т. д.

Отвечая на вопрос об интересе сотрудников бюджетной сферы к картам МИР, Игорь Безматерных подчеркнул, что «переход на национальную платежную систему проходит спокойно, важно ответить на все вопросы, возникающие у клиентов. Инфраструктура банка, а это более 150 офисов, 1 200 устройств самообслуживания и более 17 тысяч торговых терминалов, полностью готова к работе с картами МИР».