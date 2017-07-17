Источник: РИА "Новости"

МОСКВА, 17 июля. /ТАСС/. АФК «Система» заявила о техническом дефолте по кредитным обязательствам на сумму около 3,9 млрд руб. из-за ареста имущества по иску «Роснефти». Об этом сообщила пресс-служба АФК.

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«Наступление технического дефолта связано с продолжающимся арестом принадлежащих корпорации и АО “Система-Инвест” акций МТС, “Медси” и БЭСК, наложенным Арбитражным судом Республики Башкортостан в рамках рассмотрения иска НК “Роснефть”, АНК “Башнефть” и Республики Башкортостан к АФК “Система” и АО “Система-Инвест” о взыскании 170,6 млрд руб. убытков, якобы понесенных АНК “Башнефть” в связи с ее реорганизацией», — говорится в сообщении.

Технический дефолт обусловлен решением суда об аресте активов «Системы» и носит формальный характер, подчеркнули в пресс-службе АФК.

В свою очередь, в МТС (доля эффективного владения АФК в операторе 50,03%, из них напрямую «Системе» принадлежит 31,76%, которые арестованы по иску с «Роснефтью») заявили, что технический дефолт «Системы» не влияет на работу телекоммуникационной компании и ее долговые инструменты.