На Среднем Урале открыли «охоту» на производственников
Вакансий стало больше почти в 2 раза.
Вакансий стало больше почти в 2 раза.
За
Поиску специалистов этой сферы посвящены 8% объявлений предприятий (преимущественно в Екатеринбурге, Нижнем Тагиле и Каменске-Уральском). Конкуренция среди соискателей достаточно высока — 6 человек на место, сообщили «Уралинформбюро» в
Наиболее востребованы конструкторы (11%), металлурги (10%), технологи (8%), энергетики (7%), главные инженеры (6%) и специалисты по охране труда (5%). Предложение совпадает со спросом — чаще всего соискатели претендуют на должности инженеров (49%), конструкторов (21%), механиков (17%), энергетиков (15%), а также начальников производства, мастеров участка и менеджеров по закупкам.
В среднем свердловским производственникам сулят зарплату в размере 40 000 рублей.
Стоит отметить, что спрос на производственников и рабочих остается стабильным в любое время, не снижаясь даже в кризис.