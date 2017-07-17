Скандальный подрядчик по отлову бродячих собак снова выиграл торги

<div style="position:relative;height:0;padding-bottom:75.0%"><iframe src="https://www.youtube.com/embed/aL98xr1BWy8?ecver=2?wmode=opaque" width="100%" height="360" frameborder="0" style="position:absolute;width:100%;height:100%;left:0" allowfullscreen></iframe></div> Во время загрузки произошла ошибка.

Контракт на отлов бродячих собак в Красноярске выиграл Виктор Версяцкас. Об этом рассказывает телеканал «Афонтово».

Ранее мужчину обвиняли в жестоком обращении с животными. Прокуратура доказала, что к разным отчетам он приписывал сотни животных и прикладывал фотографии одних и тех же собак, тем самым получая больше денег из бюджета. Пока зоозащитники пытаются добиться возбуждения на него уголовного дела, он открыл фирму «Эспрингаль» и выиграл аукцион.

Руководитель фонда «Белка и Стрелка» Ирина Лабунец, которая занимается отловом собак в городе с нового года, говорит, что теперь красноярцы смогут сравнить кто и как работает.

«Работать так никто не будет, как мы работали. Вот сейчас заходит опять компания. Я не думаю, что они все условия будут соблюдать, тем более сейчас новый регламент разработан. Там все под видеонаблюдением, нужно будет отлавливать под видеонаблюдением. А это же затраты», — отмечает Лабунец.

Однако к «Белке и Стрелке» было много претензий. Нарушения в работе находили зоозащитники. Поэтому мэрии пришлось изменить условия аукциона — теперь отлов нужно фиксировать на видео, чтобы можно было понять, в какой точке города он происходит. Если раньше большинство собак нужно было усыплять, то теперь 70% пойманных животных необходимо стерилизовать. Кроме того, запрещается включать в отчеты щенков.

«При стерилизации нужно будет делать видеосъемку, то есть начало операции и удаленный материал. Чтобы не было подтасовки данных. У прошлого подрядчика — “Белки и Стрелки” — выявили, что она пыталась нестерилизованных собак выдать за стерилизованных и получала за них деньги», — рассказывает зоозащитник Юрий Риалко.

Фонд «Белка и Стрелка» должен был отлавливать собак до конца года, но выделенное финансирование на стерилизацию и усыпление закончилось. Теперь выбран новый подрядчик.

В администрации города говорят, что, несмотря ни на что, борьба с бродячими собаками продолжается. Каждую неделю от горожан поступает около 10 заявок на отлов бездомных животных.

«У подрядчика “Белка и Стрелка” закончились объемы на выполнение операций по кастрации и стерилизации животных. Деньги на все остальные виды работ сейчас есть, то есть контракт не завершен и отлов животных по заявкам продолжается», — говорит пресс-секретарь департамента городского хозяйства администрации Красноярска Светлана Трушкова.