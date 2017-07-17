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10:52 (мск), источник: СуперОмск

«АгроОмск-2017» из-за чумы пройдет без свиней и шашлыка

Популярная сельхозвыставка в Омске пройдет в этом году без свиней — животных не привезут из-за вспышки африканской чумы свиней.

Такие меры решили принять в региональном Минсельхозе.

В ведомстве отмечают, что на выставке также будет запрещено продавать шашлык из свинины.

За продажу свиного мяса фермеров будут штрафовать на 500 рублей, а мясо — изымать и сжигать. При этом в Омске по-прежнему будет разрешено продавать свинину промышленного забоя.

Напомним, выставка «АгроОмск» официально заработает для омичей с 19 июля.

Африканская чума свиней — высокозаразная вирусная инфекция, основными симптомами которой являются судороги, понос и лихорадка. Инкубационный период составляет от 3 до 15 дней, а на 3−5 день от начала болезни свинья, как правило, погибает.

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