«АгроОмск-2017» из-за чумы пройдет без свиней и шашлыка

Такие меры решили принять в региональном Минсельхозе.

В ведомстве отмечают, что на выставке также будет запрещено продавать шашлык из свинины.

За продажу свиного мяса фермеров будут штрафовать на 500 рублей, а мясо — изымать и сжигать. При этом в Омске по-прежнему будет разрешено продавать свинину промышленного забоя.

Напомним, выставка «АгроОмск» официально заработает для омичей с 19 июля.