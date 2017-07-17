«АгроОмск-2017» из-за чумы пройдет без свиней и шашлыка
Популярная сельхозвыставка в Омске пройдет в этом году без свиней — животных не привезут
Популярная сельхозвыставка в Омске пройдет в этом году без свиней — животных не привезут
Такие меры решили принять в региональном Минсельхозе.
В ведомстве отмечают, что на выставке также будет запрещено продавать шашлык из свинины.
За продажу свиного мяса фермеров будут штрафовать на 500 рублей, а мясо — изымать и сжигать. При этом в Омске
Напомним, выставка «АгроОмск» официально заработает для омичей с 19 июля.
Африканская чума свиней — высокозаразная вирусная инфекция, основными симптомами которой являются судороги, понос и лихорадка. Инкубационный период составляет от 3 до 15 дней, а на 3−5 день от начала болезни свинья, как правило, погибает.