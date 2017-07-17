С вкладчиками «Югры» будут работать 5 банков
Сегодня, 17 июля, стало известно, что выплаты вкладчикам «Югры» будут производить пять банков.
Сегодня, 17 июля, стало известно, что выплаты вкладчикам «Югры» будут производить пять банков.
Об этом сообщили в Агентстве по страхованию вкладов, передает корреспондент ГТРК «Южный Урал».
Принимать заявления на возмещение по счетам нужно до 24 июля. Напомним, 10 июля Центробанк назначил в «Югре» временную администрацию сроком на полгода и установил мораторий на удовлетворение требований кредиторов.
Дарья Блинова.