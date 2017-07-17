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11:05 (мск), источник: ГТРК "Южный Урал"

С вкладчиками «Югры» будут работать 5 банков

Сегодня, 17 июля, стало известно, что выплаты вкладчикам «Югры» будут производить пять банков.

Источник: Агентство «Москва»

Об этом сообщили в Агентстве по страхованию вкладов, передает корреспондент ГТРК «Южный Урал».

Принимать заявления на возмещение по счетам нужно до 24 июля. Напомним, 10 июля Центробанк назначил в «Югре» временную администрацию сроком на полгода и установил мораторий на удовлетворение требований кредиторов.

Дарья Блинова.

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