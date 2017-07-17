В центре Челябинска устанавливают новые литые ограждения
Ажурную металлическую ограду монтируют на проспекте Ленина.
Ажурную металлическую ограду монтируют на проспекте Ленина.
Ограждение монтируют вдоль проезжей части в центре Челябинска, сообщает корреспондент «АиФ-Челябинск».
17 июля рабочие устанавливают ажурные литые конструкции напротив дома № 58 по проспекту Ленина. Новый декоративный забор заменяет собой прежнее металлическое ограждение. Всего на проспекте, а также на улицах Цвиллинга, Кирова и Воровского планируют установить 380 метров такого забора.
Напомним, ранее в Челябинске озвучили планы реконструкции набережной реки Миасс — здесь должны появиться Сквер искусств, смотровые площадки, удобные спуски к воде и понтонные конструкции.