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10:54 (мск), источник: СуперОмск

В Омске на проспекте Королева откроется новая насосная станция

На проспекте Королева заканчивается строительство новой насосной станции.

В Омске завершается строительство новой насосной станции для тепловых сетей. Все работы идут в соответствии с графиком. Уже 1 августа на объекте начнутся пусконаладочные работы.

«С вводом в эксплуатацию новой насосной станции возрастет качество и надежность горячего водоснабжения и теплоснабжения жителей Советского округа и Левобережья», — заверил первый заместитель мэра Омска, директор департамента городского хозяйства Сергей Фролов.

Отметим, что АО «Омск РТС» омичи задолжали за тепло 1,5 млрд рублей.

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