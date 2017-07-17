В Омске на проспекте Королева откроется новая насосная станция
На проспекте Королева заканчивается строительство новой насосной станции.
На проспекте Королева заканчивается строительство новой насосной станции.
В Омске завершается строительство новой насосной станции для тепловых сетей. Все работы идут в соответствии с графиком. Уже 1 августа на объекте начнутся пусконаладочные работы.
«С вводом в эксплуатацию новой насосной станции возрастет качество и надежность горячего водоснабжения и теплоснабжения жителей Советского округа и Левобережья», — заверил первый заместитель мэра Омска, директор департамента городского хозяйства Сергей Фролов.
Отметим, что АО «Омск РТС» омичи задолжали за тепло 1,5 млрд рублей.