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11:53 (мск), источник: Новости Воронежа

Конкурс на разработку проекта метро в Воронеже выиграл подрядчик, предложивший цену в 11,5 млн рублей

Две другие заявки признали несоответствующими.

В Воронеже власти подвели итоги конкурса по выбору подрядчика для подготовки технико-экономического обоснования создания системы скоростного рельсового пассажирского транспорта.

О строительстве метро в Воронеже власти говорят давно — горожане уже привыкли к этой байке. Но впервые власти перешли от рассуждений к созданию конкретного проекта.

На конкурс подали сразу три заявки: Воронежский государственный технический университет, воронежское ООО «Киносарг» и московское ООО «Инжиниринг ЭВ». Вуз предложил самую высокую цену — 11,7 млн рублей, «Киносарг» — 11,5 млн рублей, а московская фирма была готова выполнить работы всего за 5 млн рублей. Начальная цена контракта же была 11, 7 млн рублей.

Но комиссия изучила материалы и признала соответствующей требованиям конкурса лишь одну фирму — ООО «Киносарг». Именно с ней теперь и должны заключить контракт.

Отметим, что победитель аукциона должен будет проанализировать практику реализации метро и скоростного трамвая в городах России, СНГ и Европы, чтобы обосновать выбор рельсового транспорта в Воронеже.

Также он разработает генеральную схему системы скоростного рельсового пассажирского транспорта в Воронеже. Он должен будет рассчитать множество параметров: количество и длину линий, подвижной состав, численность работников, оценить капиталовложения и т. д. Закончить работы должны до конца 2017 года.

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