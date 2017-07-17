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11:40 (мск), источник: Сибирское агентство новостей - Красноярск

Красноярский край вошел в десятку регионов России с самым доступным жильем

Регион занял в рейтинге 7 место.

Источник: Сибирское агентство новостей - Красноярск

Красноярский край вошел в число регионов России с самым доступным жильем. Исследование проводила компания «РИА-Рейтинг». Регион занял в рейтинге 7 место.

Согласно проведенному исследованию, семье с ребенком, проживающей в Красноярском крае, нужно 3,8 года, чтобы накопить на покупку квартиры.

Утверждается, что красноярцам можно собрать деньги на покупку своего жилья с каждым годом все быстрее. Если в начале 2015 года на это уходило 4,7 года, то в начале 2016-го — 4,6 года. А в начале 2017-го — уже 3,8 года. Отметим, что стоимость типовой квартиры площадью 54 кв. м в Красноярском крае стоит 2,2 млн рублей.

Возглавляют рейтинг регионов с самым доступным жильем Ямало-Ненецкий и Ханты-Мансийский автономные округа, а также Магаданская область.

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