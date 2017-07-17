Красноярский край вошел в десятку регионов России с самым доступным жильем
Регион занял в рейтинге 7 место.
Регион занял в рейтинге 7 место.
Красноярский край вошел в число регионов России с самым доступным жильем. Исследование проводила компания «РИА-Рейтинг». Регион занял в рейтинге 7 место.
Согласно проведенному исследованию, семье с ребенком, проживающей в Красноярском крае, нужно 3,8 года, чтобы накопить на покупку квартиры.
Утверждается, что красноярцам можно собрать деньги на покупку своего жилья с каждым годом все быстрее. Если в начале 2015 года на это уходило 4,7 года, то в начале 2016-го — 4,6 года. А в начале 2017-го — уже 3,8 года. Отметим, что стоимость типовой квартиры площадью 54 кв. м в Красноярском крае стоит 2,2 млн рублей.
Возглавляют рейтинг регионов с самым доступным жильем