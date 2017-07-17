Режим ЧС объявлен во втором районе Омской области из-за выявления африканской чумы свиней

ОМСК, 17 июля. /ТАСС/. Режим чрезвычайной ситуации объявлен в Омском районе Омской области, где выявлено уже два случая заболевания африканской чумой свиней (АЧС), сообщили в понедельник ТАСС в региональном правительстве.

14 июля режим ЧС был объявлен на территории Саргатского района, где АЧС была зарегистрирована впервые в Омской области.

«Режим ЧС объявлен в Омском районе, где в поселке Ачаирский был подтвержден падеж свиней от африканской чумы, а на свалке в поселке Красный Яр были обнаружены несколько павших животных, погибших от этого заболевания», — уточнили в региональном правительстве.

В региональном Министерстве сельского хозяйства и продовольствия отметили, что все свиньи в пятикилометровых зонах вокруг поселков Верблюжье (Саргатский район) и Ачаирский будут уничтожены. Собственникам, которые добровольно сдадут животных, будут выплачены компенсации, а за незаконный вывоз свиней их владельцам грозит уголовная ответственность.