Росимущество отказалось от продажи земельного участка в Новосибирске

Территориальное управление Росимущества по Новосибирской области отменило распоряжение о проведении аукциона на право заключения договора аренды земельного участка на пересечении ул. Демакова и Российская в Советском районе Новосибирска. Об этом сообщил мэр Новосибирска Анатолий Локоть.

«Знаю, жителей Академгородка встревожила информация, что территория, которую мы планировали отдать под сквер может быть сдана в аренду частным лицам. Обсудил этот вопрос с территориальным управлением Росимущества, рассказал о наших планах по благоустройству зеленой зоны. Очень приятно, что ведомство поддержало инициативу города и жителей Академгородка. Теперь появляется реальная возможность на заброшенной территории благоустроить уютный сквер для отдыха горожан», — сообщил мэр Новосибирска Анатолий Локоть в своих аккаунтах в социальных сетях.

Информация о том, что участок площадью 25 тыс. кв. м между ул. Российская и Демакова выставлен на торги, появилась на сайте территориального управления Росимущества 26 июня. На площадке разрешено строительство многофункциональных зданий и комплексов. Торги были запланированы на 8 августа.

Значительная часть местных жителей категорически против застройки этой территории. Сегодня вечером был запланирован митинг протеста. Его организатор Ерлан Байжанов на своей странице в Facebook заявил, что несмотря на отмену аукциона, заявленный митинг состоится.