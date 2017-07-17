Красноярцам рассказали, как работает ТЭЦ-1

13 июля на Красноярской ТЭЦ-1 по приглашению Сибирской генерирующей компании, состоялась встреча представителей общественности, активно интересующейся вопросами экологии города. Директор станции Сергей Бородулин представил гостям планы по модернизации природоохранного оборудования и общего развития ТЭЦ на ближайшие годы.

Мероприятие стало ответным шагом Сибирской генерирующей компании на запрос общественных активистов движения #ЗАЧИСТОЕНЕБО по информированию населения о проводимых природоохранных мероприятиях, в рамках исполнения «Экологической хартии». Документ был подписан руководством СГК и с губернатором Красноярского края Виктором Толоконским на КЭФ-2017.

Сначала для общественных экологов была проведена экскурсия по территории предприятия. Директор лично показал гостям площадки части корпусов, где в скором времени начнутся плановые изменения по установке пилотного электрофильтра, соответствующего всем передовым нормам экологической безопасности.

Предварительные консультации по возможности модернизации ТЭЦ компания вела несколько лет. Именно о конкретных вариантах, которые и предстоит реализовать, Сергей Бородулин рассказал общественникам уже в ходе презентации. По его словам, компактность территории станции вносила ограничения в работу проектировщиков, не позволяя использовать готовые решения, применяемые на других ТЭЦ. Это послужило поводом дальнейших капитальных преобразований, связанных с работами по демонтажу газоходов, примыкающих к 180 метровой трубе.

Три существующие трубы — высотой 105 и две по 120 метров попадают под предстоящий демонтаж. Их заменит новая — 270-метровая труба, позволяющая рассеивать выбросы за пределами городской черты. Работы по её установке будут включать расширение свободной территории за счет сноса складского помещения и серьезные инженерные изыскания. В ходе реконструкции и предстоящих изменений станция продолжит работать и обеспечивать значительную часть города теплом, горячей водой и электричеством.

В разговоре акцент внимания по просьбе общественников был направлен на информацию о достижениях плановых экологических эффектов от установки электрофильтра и строительства трубы. По техническим регламентам и планам, снижение концентрации от общего объема золы в выбросах составит 470 тонн в год. Опыт оснащения котла электрофильтром будет транслирован и на другие участки станции, что в результате даст сокращение общего числа выбросов не менее чем на 25%. Именно по показателям сокращения объема выбросов участники разговора задали много уточняющих вопросов. Отвечая на них, Сергей Бородулин подчеркнул, что точность расчетов подкрепит проект, конкурс на подготовку которого открыт в настоящее время.

Кроме планов экологического обновления ТЭЦ-1, собравшихся интересовал порядок утилизации золошлаковых отходов. На что директор дал развернутый ответ о наличии всей нормативной документации на размещение на сертифицированных полигонах, а также рассказал о том, что сухая зола ТЭЦ-1 — качественный продукт для применения в строительной и химической промышленности, и компания заинтересована в сотрудничестве для ее масштабной реализации.

Был задан вопрос и об эффективности технологии сжигания угля на ТЭЦ. Директор и заместитель главного инженера по эксплуатации рассказали об особенностях промышленного производства тепла в условиях комбинированной выработки одновременно с электричеством. СГК находится в постоянном диалоге с учеными, занятыми поиском новых технических решений. Одновременно с поиском возможностей модернизации природоохранного оборудования рассматривались варианты изменения технологии сжигания угля, но пока базовый принцип работы ТЭЦ остается передовым в масштабах крупного производства, а эффективность сжигания проектного топлива доказывает экспертиза.

Разговор продлился более полутора часов и завершился общим фотографированием. Записывая сразу на месте встречи свои впечатления для постов в соцсетях, общественные активисты назвали встречу «важным диалогом» и отметили открытость компании в обсуждении сложных для оценки и поверхностного восприятия тем.