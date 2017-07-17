Красный проспект превращают в улицу вязов

Согласование проекта реконструкции Красного проспекта и его обсуждение на публичных слушаниях предстоят осенью 2017 года.

Сто пятилетних саженцев мелколистного вяза будут высажены по обеим сторонам на аллее Покрышкина между улицами Свердлова и Коммунистическая вдоль проезжей части.

Задача будущей живой изгороди — служить защитой от газа и пыли, а в летнее время еще и давать тень прогуливающимся горожанам. Сегодня на новое место посадки переехали первые деревья, работы должны завершиться через две недели.

— Работа проводится за счет «Горзеленхоза» в рамках плановых посадок на лето. Пока реконструкция осуществляется на ограниченном участке Красного проспекта по аллее, где установлен бюст Александра Покрышкина. Дальнейшая судьба главной магистрали города будет решаться после согласования проекта реконструкции Красного проспекта и публичных слушаний, которые пройдут осенью, — рассказал заместитель директора МКУ «Горзеленхоз» Максим Салахов.

Часть старых деревьев на аллее оставили. Агрономы, проводившие оценку, посчитали, что они еще в хорошем состоянии. Однако окончательную судьбу определят ландшафтные архитекторы.