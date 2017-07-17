Красный проспект превращают в улицу вязов
Сто мелколистных вязов посадят на Красном проспекте на аллее Покрышкина в Новосибирске этим летом. Чиновники рассчитывают, что живая изгородь убережет прогуливающихся горожан от автомобильных выхлопов.
Сто мелколистных вязов посадят на Красном проспекте на аллее Покрышкина в Новосибирске этим летом. Чиновники рассчитывают, что живая изгородь убережет прогуливающихся горожан от автомобильных выхлопов.
Согласование проекта реконструкции Красного проспекта и его обсуждение на публичных слушаниях предстоят осенью 2017 года.
Задача будущей живой изгороди — служить защитой от газа и пыли, а в летнее время еще и давать тень прогуливающимся горожанам. Сегодня на новое место посадки переехали первые деревья, работы должны завершиться через две недели.
— Работа проводится за счет «Горзеленхоза» в рамках плановых посадок на лето. Пока реконструкция осуществляется на ограниченном участке Красного проспекта по аллее, где установлен бюст Александра Покрышкина. Дальнейшая судьба главной магистрали города будет решаться после согласования проекта реконструкции Красного проспекта и публичных слушаний, которые пройдут осенью, — рассказал заместитель директора МКУ «Горзеленхоз» Максим Салахов.
Часть старых деревьев на аллее оставили. Агрономы, проводившие оценку, посчитали, что они еще в хорошем состоянии. Однако окончательную судьбу определят ландшафтные архитекторы.
Напомним, 14 июня власти города заявили о намерении убрать парковку перед зданием правительства Новосибирской области с площади Свердлова. Там задумали восстановить бульвар для пешеходов. Кроме того, из центра города уберут архитектурную композицию с соболями «Сибирские просторы», на этом месте хотят сделать еще одну пешеходную зону с зелеными рекреациями. А на площади Ленина изменят схему движения, частично сократят парковочное пространство, выделив пространство для проведения публичных мероприятий. Оставшиеся парковочные места будут выдержаны в стиле «озелененная парковка».