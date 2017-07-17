Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
СМИ: Украинцы ответили на предложение отправить Ахеджакову в Киев
10 трагических и странных смертей во время секса
СМИ узнали о сложностях Кремля для президентской кампании Путина
Жанне Агузаровой – 55: подлинная биография певицы
Кейт Миддлтон в платье с бантом затмила всех на финале Уимблдона
Британские аналитики заявили об угрозе «дешевых» российских ракет The Telegraph: Британские боевые корабли уязвимы для вооружений России и Китая
СМИ: Кобзона возмутил вопрос о свадьбе дочери судьи за $2 млн
Экс-депутат: Ситуация у границ Крыма - критическая
Lada Vesta, о которой мечтают таксисты: названа цена
Продажи Tesla в Гонконге упали до нуля
СМИ: Борис Корчевников спасает Евгения Осина
53-летняя Суханкина жалеет о строгости с детьми
Пелагея отметила 31-летие на секретной вечеринке (фото)
Какие серьги в моде этим летом (фото)
Эксперты США оценили новейший пистолет для спецназа РФ – СМИ
РФ не сможет построить новый авианосец – СМИ США
Рядом с Кремлем откроется «Ашан»
Как объединить лоджию с комнатой
Фоторепортажи
14События недели в фотографиях
12Природные пожары в Калифорнии
11:48 (мск), источник: VN.ru

Красный проспект превращают в улицу вязов

Сто мелколистных вязов посадят на Красном проспекте на аллее Покрышкина в Новосибирске этим летом. Чиновники рассчитывают, что живая изгородь убережет прогуливающихся горожан от автомобильных выхлопов.

Согласование проекта реконструкции Красного проспекта и его обсуждение на публичных слушаниях предстоят осенью 2017 года.

Сто пятилетних саженцев мелколистного вяза будут высажены по обеим сторонам на аллее Покрышкина между улицами Свердлова и Коммунистическая вдоль проезжей части.

Задача будущей живой изгороди — служить защитой от газа и пыли, а в летнее время еще и давать тень прогуливающимся горожанам. Сегодня на новое место посадки переехали первые деревья, работы должны завершиться через две недели.

— Работа проводится за счет «Горзеленхоза» в рамках плановых посадок на лето. Пока реконструкция осуществляется на ограниченном участке Красного проспекта по аллее, где установлен бюст Александра Покрышкина. Дальнейшая судьба главной магистрали города будет решаться после согласования проекта реконструкции Красного проспекта и публичных слушаний, которые пройдут осенью, — рассказал заместитель директора МКУ «Горзеленхоз» Максим Салахов.

Часть старых деревьев на аллее оставили. Агрономы, проводившие оценку, посчитали, что они еще в хорошем состоянии. Однако окончательную судьбу определят ландшафтные архитекторы.

Напомним, 14 июня власти города заявили о намерении убрать парковку перед зданием правительства Новосибирской области с площади Свердлова. Там задумали восстановить бульвар для пешеходов. Кроме того, из центра города уберут архитектурную композицию с соболями «Сибирские просторы», на этом месте хотят сделать еще одну пешеходную зону с зелеными рекреациями. А на площади Ленина изменят схему движения, частично сократят парковочное пространство, выделив пространство для проведения публичных мероприятий. Оставшиеся парковочные места будут выдержаны в стиле «озелененная парковка».

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
31 день подписки от 59 рублей
Оплатить подписку
Дети избили мужчину до смерти
Курды заявили, что главарь ИГ жив и находится в Сирии
WP назвала организаторов кибератаки на катарские СМИ
Правительство утвердило изменения в Правила дорожного движения
В Белом доме назвали условие возврата дипсобственности России
АФК «Система» объявила о техническом дефолте
Число пострадавших в ДТП на Ставрополье выросло до 27
Названа стоимость самого дешевого билета на матчи ЧМ-2018
Спорт
СМИ: Родственники Неймара уговаривают его покинуть «Барселону» Окружение бразильца считает, что форвард должен покинуть каталонцев, чтобы не находиться в тени Лионеля Месси
Авто
Фото дня: в Москве яркими красками уничтожили машину Эти фото в редакцию «Авто Mail.Ru» прислал сам владелец пострадавшего автомобиля. «Краской облито все. Краска даже в бензобаке. Салон изрезан», — только и смог сообщить он
Hi-Tech
Заброшенные секретные объекты и техника СССР Итоги распада СССР породили огромное количество заброшенных объектов. Брошенные заводы, военные части и даже космические корабли
Кино
Умер актер Мартин Ландау Лауреат премий «Оскар» и «Золотой глобус» скончался в Лос-Анджелесе на 90-м году жизни
Недвижимость
Стоп-лист: 10 вещей, которые портят ваш интерьер
Рублевые ипотечники останутся без господдержки
Стало известно, где в России находится самое доступное жилье
Зафиксирован отток покупателей квартир в центре Москвы
Леди
В моду вошли необычные сережки: как их носить (фото) Выбрали ключевые модели сережек с показов сезона Осень-Зима 2017/2018. Подобные украшения уже можно отыскать в магазинах, а носить аж до следующей весны.
Дети
Фото Натали с 3-месячным сыном возмутило соцсети Певица снялась с ребенком обнаженной.
Все о ремонте
Интерьер: классный ремонт в типовой двушке
Как разместить бытовую технику на кухне: 8 идей
Как сделать французскую террасу на даче
11 беспроигрышных идей для загородного домика
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь