В Челябинске началось строительство бесплатной парковки возле аэропорта

В Челябинске приступил к строительству бесплатной парковки возле аэропорта — об этом в понедельник, 17 июля, в ходе аппаратного совещания заявил директор по строительству и эксплуатации городских автодорог «Южуралмоста» Алексей Струговец, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Парковка появится в километре от аэропорта, по правую сторону от трассы, и будет вмещать до 100 автомобилей. Территорию планируют оборудовать электронным табло, где будет отображаться информация о ближайших рейсах, здесь также построят кафе и шиномотнаж. Администрация Челябинска направила на реализацию проекта 6 млн рублей.

Струговец также заверил представителей городской власти в том, что работы по содержанию уличных сетей проходят в плановом режиме.

«Закончен первый этап строительства по улице Агалакова, подъезд к новостройкам обеспечен. Продолжаем вести работы на улице Енисейская. Также идут работы по благоустройству территории у школы на улице Бейвеля», — говорит топ-менеджер компании.

Он также добавил, что сейчас продолжается ремонт на шоссе Металлургов и на улице Богдана Хмельницкого. В скором времени должны начаться работы на улице Героев Танкограда.