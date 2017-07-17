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11:49 (мск), источник: dostup1.ru

В Челябинске началось строительство бесплатной парковки возле аэропорта

Об этом в понедельник, 17 июля, в ходе аппаратного совещания заявил директор по строительству и эксплуатации городских автодорог «Южуралмоста» Алексей Струговец.

В Челябинске приступил к строительству бесплатной парковки возле аэропорта — об этом в понедельник, 17 июля, в ходе аппаратного совещания заявил директор по строительству и эксплуатации городских автодорог «Южуралмоста» Алексей Струговец, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Парковка появится в километре от аэропорта, по правую сторону от трассы, и будет вмещать до 100 автомобилей. Территорию планируют оборудовать электронным табло, где будет отображаться информация о ближайших рейсах, здесь также построят кафе и шиномотнаж. Администрация Челябинска направила на реализацию проекта 6 млн рублей.

Струговец также заверил представителей городской власти в том, что работы по содержанию уличных сетей проходят в плановом режиме.

«Закончен первый этап строительства по улице Агалакова, подъезд к новостройкам обеспечен. Продолжаем вести работы на улице Енисейская. Также идут работы по благоустройству территории у школы на улице Бейвеля», — говорит топ-менеджер компании.

Он также добавил, что сейчас продолжается ремонт на шоссе Металлургов и на улице Богдана Хмельницкого. В скором времени должны начаться работы на улице Героев Танкограда.

Напомним, ранее прокуратура потребовала от АО «Челябинское авиапредприятие» и ООО «Новапорт Трейдинг» (организация, оказывающая услуги автопарковки) прекратить необоснованное взимание платы с водителей. На привокзальной площади аэропорта Челябинск создана зона безопасности. Кратковременная остановка автотранспортных средств там допускается только для посадки (высадки) пассажиров. Однако там же имеется VIP-парковка, стоимость услуг которой составляет 300 рублей.

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