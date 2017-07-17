Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
СМИ: Украинцы ответили на предложение отправить Ахеджакову в Киев
Интимная пластика в Великобритании помолодела
Кадыров предложил отправить геев в Канаду
Жанне Агузаровой – 55: подлинная биография певицы
Какие серьги в моде этим летом (фото)
В Танзании львица усыновила детеныша леопардаФотографам впервые удалось запечатлеть случай, когда представитель одного вида кошачьих ухаживает за другим
СМИ: Кобзона возмутил вопрос о свадьбе дочери судьи за $2 млн
Экс-депутат: Ситуация у границ Крыма - критическая
Фото дня: 3-дверная «Нива», в которой можно жить
Новые ПДД: рассказываем, как нужно возить детей
СМИ: премьер Украины рассказал о 1,7 млн вынужденных переселенцах
Эксперты США оценили новый пистолет спецназа РФ
Навка показала, как они с Песковым проводят лето
Кейт Миддлтон в платье с бантом затмила всех на финале Уимблдона
Эксперты США оценили новейший пистолет для спецназа РФ – СМИ
РФ не сможет построить новый авианосец – СМИ США
Аферистка заработала на «жилищных сертификатах» 56 млн рублей
Рядом с Кремлем откроется «Ашан»
Фоторепортажи
8На ВДНХ открыли шоу-рум программы реновации
10Умер Илья Глазунов
11:52 (мск), источник: Uralpress.ru

В Челябинске определились с местом новой городской свалки

Новая городская свалка для города Челябинска появится в районе реки Теча. К тому времени челябинцы должны будут привыкнуть в раздельному сбору мусора.

Об этом в эксклюзивном интервью агентству «Урал -пресс-информ» расказал первый заместитель главы Челябинска Юрий Параничев. До первого января 2018 года в городе выберут регионального оператора по сбору и сортировке мусора. Он и будет ответственный за сбор мусора. Ему предстоит выстроить отношения с управляющими компаниями и коммунальными службами в сфере обращения с отходам. Неизбежно с введением раздельного сбора мусора вырастут и тарифы. Ориентировочно он составит порядка 100 рублей с человека.

«Есть, конечно сложность, по размещению твердых бытовых отходов. Городская свалка доживает свое и должна быть закрыта… Выбрано место в районе реки Теча. С концессионером необходимо определиться в этом году. И, конечно, с региональным оператором», — сказал Юрий Паранчев.

А челябинцам нужно привыкать к мысли сортировать отходы. Предполагается, что бумагу горожане будут складывать в контейнере синего цвета, пластик — в желтого, стекло — зеленого, а все остальные в контейнеры черного цвета.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
31 день подписки от 59 рублей
Оплатить подписку
В Челябинске стартует инвентаризация кладбищ. «Пересчитают» всех усопших
Курды заявили, что главарь ИГ жив и находится в Сирии
WP назвала организаторов кибератаки на катарские СМИ
Правительство утвердило изменения в Правила дорожного движения
В Белом доме назвали условие возврата дипсобственности России
АФК «Система» объявила о техническом дефолте
Число пострадавших в ДТП на Ставрополье выросло до 27
Названа стоимость самого дешевого билета на матчи ЧМ-2018
Спорт
СМИ: Родственники Неймара уговаривают его покинуть «Барселону» Окружение бразильца считает, что форвард должен покинуть каталонцев, чтобы не находиться в тени Лионеля Месси
Авто
Фото дня: в Москве яркими красками уничтожили машину Эти фото в редакцию «Авто Mail.Ru» прислал сам владелец пострадавшего автомобиля. «Краской облито все. Краска даже в бензобаке. Салон изрезан», — только и смог сообщить он
Hi-Tech
Заброшенные секретные объекты и техника СССР Итоги распада СССР породили огромное количество заброшенных объектов. Брошенные заводы, военные части и даже космические корабли
Кино
Умер актер Мартин Ландау Лауреат премий «Оскар» и «Золотой глобус» скончался в Лос-Анджелесе на 90-м году жизни
Недвижимость
Нестандартные квартиры, «прижившиеся» в России
Стоп-лист: 10 вещей, которые портят ваш интерьер
Тарифы на воду будут снижены в следующем году
Спрос на апартаменты в Петербурге подскочил в два раза
Леди
В моду вошли необычные сережки: как их носить (фото) Выбрали ключевые модели сережек с показов сезона Осень-Зима 2017/2018. Подобные украшения уже можно отыскать в магазинах, а носить аж до следующей весны.
Дети
Фото Натали с 3-месячным сыном возмутило соцсети Певица снялась с ребенком обнаженной.
Все о ремонте
Интерьер: классный ремонт в типовой двушке
Как разместить бытовую технику на кухне: 8 идей
Как сделать французскую террасу на даче
11 беспроигрышных идей для загородного домика
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь