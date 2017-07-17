В Челябинске определились с местом новой городской свалки

Об этом в эксклюзивном интервью агентству «Урал -пресс-информ» расказал первый заместитель главы Челябинска Юрий Параничев. До первого января 2018 года в городе выберут регионального оператора по сбору и сортировке мусора. Он и будет ответственный за сбор мусора. Ему предстоит выстроить отношения с управляющими компаниями и коммунальными службами в сфере обращения с отходам. Неизбежно с введением раздельного сбора мусора вырастут и тарифы. Ориентировочно он составит порядка 100 рублей с человека.



«Есть, конечно сложность, по размещению твердых бытовых отходов. Городская свалка доживает свое и должна быть закрыта… Выбрано место в районе реки Теча. С концессионером необходимо определиться в этом году. И, конечно, с региональным оператором», — сказал Юрий Паранчев.



А челябинцам нужно привыкать к мысли сортировать отходы. Предполагается, что бумагу горожане будут складывать в контейнере синего цвета, пластик — в желтого, стекло — зеленого, а все остальные в контейнеры черного цвета.