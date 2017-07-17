Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
СМИ: Украинцы ответили на предложение отправить Ахеджакову в Киев
Возбуждено дело о сговоре «скорой» с похоронным бюро
"Никто по пути не помог": россиянка о нападении на нее на курорте
Жанне Агузаровой – 55: подлинная биография певицы
Навка показала, как они с Песковым проводят лето
В Танзании львица усыновила детеныша леопардаФотографам впервые удалось запечатлеть случай, когда представитель одного вида кошачьих ухаживает за другим
СМИ: Кобзона возмутил вопрос о свадьбе дочери судьи за $2 млн
Экс-депутат: Ситуация у границ Крыма - критическая
Новый регламент ГИБДД: останавливать можно будет где угодно
Автомобили террористов: фото из Мосула
СМИ: в Киеве поведали о нежелании политиков общаться с Порошенко
Путин вмешался в постройку "Арктики" из-за Украины
Навка показала, как они с Песковым проводят лето
Кейт Миддлтон в платье с бантом затмила всех на финале Уимблдона
Эксперты США оценили новейший пистолет для спецназа РФ – СМИ
РФ не сможет построить новый авианосец – СМИ США
Рядом с Кремлем откроется «Ашан»
Как объединить лоджию с комнатой
Фоторепортажи
8На ВДНХ открыли шоу-рум программы реновации
10Умер Илья Глазунов
11:56 (мск), источник: Комсомольская правда

Председатель госсобрания РБ рассказал, кто должен платить за отдых в Башкирии

В регионе могут ввести курортный сбор.

В Башкирии могут ввести курортный сбор. Так называется комиссия, которую будут платить туристы — новшество в качестве эксперимента планируют ввести в Крыму, Ставрополье, на Алтае и в Краснодарском крае.

— Введение курортного сбора принесло бы средства на развитие туристической инфраструктуры, — отметил председатель госсобрания РБ Константин Толкачев. — Но система должна быть отлажена таким образом, чтобы сбор платили приезжие туристы из других регионов и стран, а не сами жители Башкирии. И недопустимо, чтобы нововведение ударило по наименее социально защищенным категориям граждан.

В ближайшее время это новшество в республике вводить не планируют. По мнению чиновника, необходимо дождаться принятия закона и изучить опыт его применения в пилотных регионах.

Согласно законопроекту, в 2018—2022 годы туристы будут платить за отдых в Крыму, на Алтае, в Краснодарском крае и в Ставрополье. Поначалу эта сумма составит 50 рублей с человека в сутки, а в дальнейшем увеличится в два раза.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
31 день подписки от 59 рублей
Оплатить подписку
 Ляпы ЕГЭ 2017: Вред от американцев большой, а польза только от их айфонов
12 мифов и заблуждений о похмелье
Ляпы ЕГЭ 2017: Вред от американцев большой, а польза только от их айфонов
Курды заявили, что главарь ИГ жив и находится в Сирии
WP назвала организаторов кибератаки на катарские СМИ
Правительство утвердило изменения в Правила дорожного движения
В Белом доме назвали условие возврата дипсобственности России
АФК «Система» объявила о техническом дефолте
Число пострадавших в ДТП на Ставрополье выросло до 27
Названа стоимость самого дешевого билета на матчи ЧМ-2018
Спорт
СМИ: Родственники Неймара уговаривают его покинуть «Барселону» Окружение бразильца считает, что форвард должен покинуть каталонцев, чтобы не находиться в тени Лионеля Месси
Авто
Фото дня: в Москве яркими красками уничтожили машину Эти фото в редакцию «Авто Mail.Ru» прислал сам владелец пострадавшего автомобиля. «Краской облито все. Краска даже в бензобаке. Салон изрезан», — только и смог сообщить он
Hi-Tech
Заброшенные секретные объекты и техника СССР Итоги распада СССР породили огромное количество заброшенных объектов. Брошенные заводы, военные части и даже космические корабли
Кино
Умер актер Мартин Ландау Лауреат премий «Оскар» и «Золотой глобус» скончался в Лос-Анджелесе на 90-м году жизни
Недвижимость
Самые «опасные» квартиры на вторичном рынке
5 способов сделать бежевый интерьер нескучным
В новостройках ужесточат правила получения права собственности
Россиянам пообещали ипотеку под 8%
Леди
В моду вошли необычные сережки: как их носить (фото) Выбрали ключевые модели сережек с показов сезона Осень-Зима 2017/2018. Подобные украшения уже можно отыскать в магазинах, а носить аж до следующей весны.
Дети
Фото Натали с 3-месячным сыном возмутило соцсети Певица снялась с ребенком обнаженной.
Все о ремонте
На чем смело можно экономить при ремонте
Перегородки из стекла в квартире: 5 примеров
Дачный домик в Дании: старые стены, современная обстановка
Балкон мечты: идеи обустройства и оформления
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь