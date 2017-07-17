Председатель госсобрания РБ рассказал, кто должен платить за отдых в Башкирии

В Башкирии могут ввести курортный сбор. Так называется комиссия, которую будут платить туристы — новшество в качестве эксперимента планируют ввести в Крыму, Ставрополье, на Алтае и в Краснодарском крае.

— Введение курортного сбора принесло бы средства на развитие туристической инфраструктуры, — отметил председатель госсобрания РБ Константин Толкачев. — Но система должна быть отлажена таким образом, чтобы сбор платили приезжие туристы из других регионов и стран, а не сами жители Башкирии. И недопустимо, чтобы нововведение ударило по наименее социально защищенным категориям граждан.

В ближайшее время это новшество в республике вводить не планируют. По мнению чиновника, необходимо дождаться принятия закона и изучить опыт его применения в пилотных регионах.