Автомобильная часть моста в Крым готова на 75%

Источник: РИА "Новости"

«Мы идем в графике. И как я уже говорил, совсем недавно был пройден “экватор” в целом по общему объему строительства. Сегодня мы уже перевалили примерно отметку в 55% от общего объема работ по строительству самого Крымского моста и подходов к нему. Если говорить об автомобильном мосте, о том переходе, который начнет свою работу уже в следующем году, то здесь объем выполнения работ еще выше — он находится в пределах 75%», — цитирует слова Соколова инфоцентр «Крымский мост».

В свою очередь представитель заказчика проекта строительства, начальник ФКУ Упрдор «Тамань» Роман Новиков сообщил, что работы развернуты на всем протяжении объекта и ведутся как в автодорожном, так и в железнодорожном направлении. «И то, что касается автодорожной части моста, учитывая, что ввод запланирован уже в следующем году, работы ведутся с некоторым опережением графика», — подчеркнул он.

В частности, по его словам, осталось погрузить всего 35 свай, что составляет 1%, и произвести работы по сооружению 40 опор, что составляет менее 15% от общего объема автодорожной части работ.

«Мостовое полотно на сегодня уже готово практически на 10 километрах из 19 протяжения автодорожной части. И можно сказать, что на этих участках начаты некие финишные работы. Это окраска пролетных строений, это монтаж деформационных швов. Начали производство работ по устройству асфальтобетонного покрытия на мостовом полотне», — сказал Новиков.