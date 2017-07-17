В Перми завершается ремонт на улицах Липатова и Магистральная
Сейчас проводится анализ качества выполненных работ. Взяты пробы на подтверждение уплотнения, водонасыщения асфальтобетонного покрытия, а также идет инструментальный контроль.
Сейчас проводится анализ качества выполненных работ. Взяты пробы на подтверждение уплотнения, водонасыщения асфальтобетонного покрытия, а также идет инструментальный контроль.
Ремонт на улицах Магистральная и Липатова в Кировском районе был осуществлен благодаря федеральному финансированию. Кроме того, сейчас ведутся работы на улице Светлогорской. Там уложен выравнивающий слой, выставлен бортовой камень и продолжается укладка верхнего слоя.
На всех объектах будет нанесена дорожная разметка, пишет горадминистрация.