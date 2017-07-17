Омскому транспорту не хватает 236 млн на существование до конца года
В горсовете рассмотрели представление прокуратуры по Решению № 99, которое касается финансирования муниципального транспорта.
В горсовете рассмотрели представление прокуратуры по Решению № 99, которое касается финансирования муниципального транспорта.
Правовой акт предполагает, что средства на компенсацию межтарифной разницы должны ежегодно закладываться в бюджет, однако, в 2017 году они предусмотрены не были.
«236 млн рублей по расчетным величинам не хватает. На сегодняшний день у нас есть финансирование до конца июля.
Так, 20 млн будут сняты с обслуживания муниципального долга, еще 50 млн будут изысканы за счет поступлений от НДФЛ.