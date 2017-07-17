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13:31 (мск), источник: УНИАН

В Раде не видят необходимости продления чрезвычайных мер в энергетике

В энергетическом секторе должен быть использован рыночный подход, а не введено чрезвычайное положение, считают в профильном подкомитете.

Источник: УНИАН

Члены комитета Верховной Рады по вопросам топливно-энергетического комплекса не видят необходимости в продлении чрезвычайных мер в энергосекторе Украины, которые были введены до 17 июля из-за блокады Донбасса.

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«Я за рыночные отношения и против вот таких “ручников” в энергетике, когда Министерство может в ручном режиме заниматься теми вещами, которыми не должно заниматься Министерство. я считаю, что отмена чрезвычайного положения в энергетике должна стать одним из приоритетов Минэнерго», — сказал председатель подкомитета по вопросам энергосбережения и энергоэффективности Алексей Рябчин.

По его словам, в энергетическом секторе должен быть использован рыночный подход, а не введено чрезвычайное положение.

«Ситуация в энергетике, которая сейчас есть, нуждается в рыночных подходах, а не в таких вещах, на которых можно зарабатывать непрозрачно», — отметил А. Рябчин.

Он также надеется, что правительство и Минэнерго делают все возможное, чтобы пройти отопительный сезон, «а не надеятся на Господа Бога и тёплую погоду».

В свою очередь зампредседателя Комитета Ольга Белькова также выступила за прекращение чрезвычайных мер в энергосекторе."В данный момент у меня нет информации, которая бы говорила о какой-то критичности ситуации, — сообщила она.

Напомним, 17 июля истекает срок, до которого правительство продлило временные чрезвычайные меры в энергетике. Ранее министр энергетики и угольной промышленности Игорь Насалык заявил, что не видит оснований для продления таких мер.

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