Росавиация назвала лидеров по задержкам чартерных рейсов в июне

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IFly в июне совершила 215 чартерных зарубежных рейсов, 39 из которых (18,1%) вылетели с задержкой. «ВИМ-Авиа» выполнила 351 рейс при задержке 55 вылетов (15,7%), а «Ямал» совершил 33 и задержал 4 рейса (12,1%).

Всего российские авиакомпании совершили в прошлом месяце 3,689 тыс. чартеров, из которых задержали более чем на два часа 327 рейсов.

Накануне Транспортная прокуратура отчиталась, что с начала 2017 года оштрафовала семь авиакомпаний за задержки рейсов в аэропортах Москвы. Всего возбудили 14 дел по ч. 3 ст. 14.1.2 КоАП РФ «Осуществление предпринимательской деятельности в области транспорта с нарушением условий, предусмотренных лицензией». Фигурантами дел являются авиаперевозчики «Аэрофлот», «Победа», «Северный Ветер», Royal Flight, Red Wings, «РусЛайн» и корпоративная авиакомпания «Газпром авиа».

Задержки в основном произошли из-за непогоды, либо из-за технических проблем или нехватки лайнеров. Штрафы по административным делам о задержках составляют от 25 тыс. руб. для должностных и до 100 тыс. руб. для юридических лиц.

Росавиация 20 июня пригрозила авиакомпаниям ограничить чартерные программы перевозок в случае регулярных задержек рейсов. Глава ведомства Александр Нерадько считает, что задержки более чем на 12 часов, это «издевательство над пассажирами. Позже официальный представитель Росавиации Сергей Извольский заявил РБК, что об отмене всех чартерных рейсов «речи не идет». По его словам, Росавиация, чтобы не допустить задержки и отмены таких рейсов, может ввести против авиакомпаний меры — отозвать форму Н — разрешение на выполнение каждого конкретного чартера, что позволит снизить до минимума повторные задержки.