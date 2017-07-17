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13:11 (мск), источник: Вести - Новосибирск

Долги по зарплате в Новосибирской области составляют почти 100 млн рублей

За месяц сумма долгов работодателей перед работниками сократилась на 16,5%, рассказали статистики.

Долги по зарплате в Новосибирской области составляют почти 100 млн рублей, об этом сообщает Новосибирскстат.

По данным ведомства, сумма долгов по зарплате в НСО за месяц сократилась на 16,5% и составляет 99,6 млн рублей.

Вовремя не получили заработанные деньги 2,2 тысячи человек, средняя сумма долга перед одним работником — 45732 рубля.

«По состоянию на 1 июля 2017 года наибольший объем задолженности зафиксирован в следующих организациях: ООО “МСУ-78”, ОАО “СИБТРУБОПРОВОДСТРОЙ” (“Строительство”), ОАО “ЛДСК” (“Обрабатывающие производства”). На долю этих предприятий приходится 90,6% общей суммы задолженности», — рассказали в Новосибирскстате.

Почти весь объем просроченной задолженности (99,8%) сложился из-за отсутствия у предприятий и организаций собственных средств.

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