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13:12 (мск), источник: Вести - Новосибирск

Часть улицы Кропоткина сузят на 5 метров в Новосибирске

Проезжую часть сузят в районе дома № 269 до 24 июля, рассказали в пресс-центре мэрии Новосибирска.

Часть улицы Кропоткина сузят на 5 метров в Новосибирске, об этом сообщает пресс-центр мэрии Новосибирска.

С 17 по 24 июля проезжую часть в районе дома № 269 на улице Кропоткина сузят на 5 метров.

Источник: Вести - Новосибирск

«Это связано с проведением АО “СибСтройАльянс” аварийных работ по ремонту теплотрассы», — отметили в муниципалитете.

Водителям необходимо быть внимательными, руководствоваться знаками, информационными щитами и соблюдать правила дорожного движения.

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