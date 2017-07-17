Часть улицы Кропоткина сузят на 5 метров в Новосибирске
Проезжую часть сузят в районе дома № 269 до 24 июля, рассказали в
Проезжую часть сузят в районе дома № 269 до 24 июля, рассказали в
Часть улицы Кропоткина сузят на 5 метров в Новосибирске, об этом сообщает
С 17 по 24 июля проезжую часть в районе дома № 269 на улице Кропоткина сузят на 5 метров.
«Это связано с проведением АО “СибСтройАльянс” аварийных работ по ремонту теплотрассы», — отметили в муниципалитете.
Водителям необходимо быть внимательными, руководствоваться знаками, информационными щитами и соблюдать правила дорожного движения.