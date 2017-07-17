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13:14 (мск), источник: РИА "ФедералПресс"

В Пермском крае снизились объемы сельхозпроизводства

ПЕРМЬ, 17 июля, ФедералПресс. Объемы отгрузки сельскохозяйственной продукции в Пермском крае снизились. Исключение составили молоко и яйца, сообщает Пермьстат.

За первые полгода 2017 года было отгружено 549,7 тысяч тонн куриных яиц. Это на 5,5% больше, чем в аналогичном периоде прошлого года. Молока произведено за первые полгода 185,3 тыс. тонн, что на 0,5% больше, чем в первом полугодии 2016 года.

Объемы отгрузки скота и птицы в первой половине года снизились на 4,3% процента: 41 тыс. тонн вместо 42,8 год назад. В структуре отгруженного скота и птицы большая часть (59,8%, 24,5 тыс. тонн) пришлась на птицу. На крупный рогатый скот — 19,8%, это 8,1 тыс тонн, на свиней пришлось 20,1% (8,2 тыс. тонн).

За первое полугодие сельхозпроизводителями за пределами вывезено 0,5 тыс. тонн зерна, 12,9 тыс. тонн скота и птицы, 9,9 тыс. тонн молока.

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