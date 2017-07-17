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13:16 (мск), источник: АиФ Челябинск

Проект «Горный Урал» станет пилотной агломерацией России

Агломерация моногородов объединит Миасс, Златоуст, Трехгорный, Чебаркуль, Карабаш, Сатку и Бакал.

Федеральное министерство экономического развития предложило председателю правительства РФ Дмитрию Медведеву выбрать проект «Горный Урал» для реализации агломерации на пилотной основе, сообщают в пресс-службе губернатора Челябинской области.

Проект «Горный Урал» объединяет семь моногородов Челябинской области: Миасс, Златоуст, Трехгорный, Чебаркуль, Карабаш, Сатка и Бакал.

«Это серьёзный результат нашей системной работы по переформатированию моногородов, адаптации их к современной многопрофильной экономике. Наши моногорода уже сейчас связаны общим рынком труда с маятниковой миграцией, есть совместные инвестпроекты. Реализация проекта агломерации позволит улучшить качество жизни людей за счет повышения доступности к социальной инфраструктуре и инвестиционной привлекательности моногородов», — отметил губернатор Челябинской области Борис Дубровский.

Отметим, что в семи моногородах проживает 500 тысяч человек.

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