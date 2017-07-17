Проект «Горный Урал» станет пилотной агломерацией России
Агломерация моногородов объединит Миасс, Златоуст, Трехгорный, Чебаркуль, Карабаш, Сатку и Бакал.
Агломерация моногородов объединит Миасс, Златоуст, Трехгорный, Чебаркуль, Карабаш, Сатку и Бакал.
Федеральное министерство экономического развития предложило председателю правительства РФ Дмитрию Медведеву выбрать проект «Горный Урал» для реализации агломерации на пилотной основе, сообщают в
Проект «Горный Урал» объединяет семь моногородов Челябинской области: Миасс, Златоуст, Трехгорный, Чебаркуль, Карабаш, Сатка и Бакал.
«Это серьёзный результат нашей системной работы по переформатированию моногородов, адаптации их к современной многопрофильной экономике. Наши моногорода уже сейчас связаны общим рынком труда с маятниковой миграцией, есть совместные инвестпроекты. Реализация проекта агломерации позволит улучшить качество жизни людей за счет повышения доступности к социальной инфраструктуре и инвестиционной привлекательности моногородов», — отметил губернатор Челябинской области Борис Дубровский.
Отметим, что в семи моногородах проживает 500 тысяч человек.