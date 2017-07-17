Жители Воронежской области с начала года взяли кредитов на 36 млрд рублей
Из них на потребительские цели — 28,6 млрд рублей.
Из них на потребительские цели — 28,6 млрд рублей.
С января по май 2017 года жителям Воронежской области выдали кредитом на сумму 36,3 млрд рублей, сообщила
По итогам пяти месяцев 2017 года накопленный судный портфель физлиц в Воронежской области составил 134,8 млрд рублей.
По данным Центробанка на 1 июня 2017 года, на территории Воронежской области действуют один региональный банк, 15 филиалов банков, головная организация которых находится в другом регионе, 632 внутренних структурных подразделений кредитных организаций (дополнительные, операционные,