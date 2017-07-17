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13:20 (мск), источник: Вести - Воронеж

Жители Воронежской области с начала года взяли кредитов на 36 млрд рублей

Из них на потребительские цели — 28,6 млрд рублей.

С января по май 2017 года жителям Воронежской области выдали кредитом на сумму 36,3 млрд рублей, сообщила пресс-служба отделения Банка России по региону в понедельник, 17 июля. Из них на потребительские цели — 28,6 млрд рублей, что на 24% больше, чем за аналогичный период 2016 года.

По итогам пяти месяцев 2017 года накопленный судный портфель физлиц в Воронежской области составил 134,8 млрд рублей.

По данным Центробанка на 1 июня 2017 года, на территории Воронежской области действуют один региональный банк, 15 филиалов банков, головная организация которых находится в другом регионе, 632 внутренних структурных подразделений кредитных организаций (дополнительные, операционные, кредитно-кассовые офисы и операционные кассы).

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