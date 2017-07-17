Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
СМИ: Кому могут увеличить пенсии на 10 тысяч
10 трагических и странных смертей во время секса
Драка на открытии российского магазина в Киеве попала на видео
В России набирает популярность нoвый вид жилищного мошенничествa
Пелагея отметила 31-летие на секретной вечеринке (фото)
Британские аналитики заявили об угрозе «дешевых» российских ракет The Telegraph: Британские боевые корабли уязвимы для вооружений России и Китая
Умер актер из «Глухаря» и «Ранеток» Сергей Бездушный
Егор Крид спел на свадьбе в «Отеле Элеон»: первые кадры
Фото дня: 3-дверная «Нива», в которой можно жить
Новые ПДД: рассказываем, как нужно возить детей
СМИ: Дмитрий Нагиев отказался провести юбилей Лепса
53-летняя Суханкина жалеет о строгости с детьми
Пелагея отметила 31-летие на секретной вечеринке (фото)
Какие серьги в моде этим летом (фото)
Чехова опубликовала фото в купальнике на побережье - СМИ
Эксперты США оценили новый пистолет спецназа РФ
В шести регионах РФ запустят ипотеку под 6,25%
Как спрятать технику в интерьере
Фоторепортажи
12Природные пожары в Калифорнии
12Машины смертников «Исламского государства»
13:14 (мск), источник: УНИАН

Омелян рассказал, когда завершатся новые переговоры с Ryanair

Ирландский лоукостер может начать полеты из Украины в сентябре.

Источник: УНИАН

Украина возобновляет переговоры с лоукостером Ryanair и планирует завершить их через несколько недель. Об этом сообщил министр инфраструктуры Владимир Омелян в эфире телеканала «Интер».

Читайте также
В «Укрзализныце» обещают дополнительные поезда в ЕС

«Для завершения переговоров нужно несколько недель — это максимум. И я бы очень хотел, чтобы начало полетов из Львова и Киева было анонсировано в сентябре», — заявил министр.

Он подчеркнул: и президент, и правительство, и аэропорт «Борисполь» заинтересованы, чтобы лоукостер вышел на украинский рынок.

«Компания Ryanair является бизнес-ориентированной и, конечно, она будет применять любые рычаги в переговорах. Это нормально, это не благотворительный фонд. Для нас важно найти ту формулу, которая будет отвечать и интересам Украины, и интересам авиакомпании для того, чтобы это было плодотворное сотрудничество на долгие годы», — отметил Омелян.

Как сообщал УНИАН, 15 марта крупнейший лоукостер Европы — авиакомпания Ryanair заявила об открытии с 30 октября 2017 года 11 рейсов из Киева и Львова. Потом, из-за высокого спроса со стороны украинцев на полеты, авиакомпания сообщила о переносе запуска некоторых рейсов, в том числе из Львова в Берлин на сентябрь 2017 года. Тогда в авиакомпании уточнили, что из Киева перевозчик будет летать из аэропорта «Борисполь», при этом в будущем рассматривается также и международный аэропорт «Киев» (Жуляны).

10 июля Рябикин заявил, что в случае подписания контракта с лоукост-авиакомпанией Ryanair «Борисполь» ежегодно будет недополучать 2 млрд грн. Он назвал договор с Ryanair финансово невыгодным для предприятия и отказался подписывать его, пока не будут учтены требования аэропорта.

По словам Рябикина, авиаперевозчик Ryanair выдвигает аэропорту требования, которые не соответствуют украинскому законодательству. Среди них бесплатные аэронавигация, стойки регистрации, стоянки такси, площади под рекламу, офисы продаж билетов, требования о 60 днях кредитования со стороны аэропорта и выплата им 35% прибыли от деятельности магазинов дьюти-фри, закрепление пассажирского сбора в сумме 7,5 долл. на 5 лет.

10 июля ирландская авиакомпания Ryanair заявила, что уходит из Украины из-за несоблюдения должностными лицами аэропорта «Борисполь» ранее достигнутого соглашения с Министерством инфраструктуры Украины в связи с чем будут отменены четыре новые маршруты из Киева и семь новых львовских маршрутов.

Позже министр инфраструктуры Украины Владимир Омельян заявил, что авиакомпания Ryanair готова к возобновлению переговоров с аэропортом «Борисполь».

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
31 день подписки от 59 рублей
Оплатить подписку
Украина направила Беларуси протест из-за анонса российского фильма об аннексии Крыма
Курды заявили, что главарь ИГ жив и находится в Сирии
«АвтоВАЗ» в 2017—2018 годах сократит более восьми тысяч сотрудников
Названы лидеры по задержкам чартерных рейсов в июне
Прокурор просит дать журналисту РБК Соколову четыре года колонии
АФК «Система» объявила о техническом дефолте
Названа стоимость самого дешевого билета на матчи ЧМ-2018
Уральский режиссер выпустит документальный фильм «Ложь Матильды»
Спорт
СМИ: Родственники Неймара уговаривают его покинуть «Барселону» Окружение бразильца считает, что форвард должен покинуть каталонцев, чтобы не находиться в тени Лионеля Месси
Авто
Фото дня: в Москве яркими красками уничтожили машину Эти фото в редакцию «Авто Mail.Ru» прислал сам владелец пострадавшего автомобиля. «Краской облито все. Краска даже в бензобаке. Салон изрезан», — только и смог сообщить он
Hi-Tech
Заброшенные секретные объекты и техника СССР Итоги распада СССР породили огромное количество заброшенных объектов. Брошенные заводы, военные части и даже космические корабли
Кино
Умер актер Мартин Ландау Лауреат премий «Оскар» и «Золотой глобус» скончался в Лос-Анджелесе на 90-м году жизни
Недвижимость
Как сделать, чтобы ремонт прослужил долго
Верховный Суд может разрешить изымать жилье за перепланировку
Компенсацию дольщикам ограничат до цены 100 кв. м жилья
Полонского признали виновным в афере и отпустили
Леди
В моду вошли необычные сережки: как их носить (фото) Выбрали ключевые модели сережек с показов сезона Осень-Зима 2017/2018. Подобные украшения уже можно отыскать в магазинах, а носить аж до следующей весны.
Дети
Бледанс, Меладзе и еще 4 звезды, воспитывающие особенных детей Появление в семье малыша с синдромом Дауна, аутизмом или ДЦП – серьезное испытание для родителей. С этим сталкиваются и звезды. Однако герои этого материала не только не отказались от своих детей, но и сделали все, чтобы окружить их заботой и любовью, став примером для многих мам и пап.
Все о ремонте
Интерьер: классный ремонт в типовой двушке
Как разместить бытовую технику на кухне: 8 идей
Как сделать французскую террасу на даче
11 беспроигрышных идей для загородного домика
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь