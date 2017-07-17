Омелян рассказал, когда завершатся новые переговоры с Ryanair
Ирландский лоукостер может начать полеты из Украины в сентябре.
Ирландский лоукостер может начать полеты из Украины в сентябре.
Украина возобновляет переговоры с лоукостером Ryanair и планирует завершить их через несколько недель. Об этом сообщил министр инфраструктуры Владимир Омелян в эфире телеканала «Интер».
«Для завершения переговоров нужно несколько недель — это максимум. И я бы очень хотел, чтобы начало полетов из Львова и Киева было анонсировано в сентябре», — заявил министр.
Он подчеркнул: и президент, и правительство, и аэропорт «Борисполь» заинтересованы, чтобы лоукостер вышел на украинский рынок.
«Компания Ryanair является
Как сообщал УНИАН, 15 марта крупнейший лоукостер Европы — авиакомпания Ryanair заявила об открытии с 30 октября 2017 года 11 рейсов из Киева и Львова. Потом,
10 июля Рябикин заявил, что в случае подписания контракта с
По словам Рябикина, авиаперевозчик Ryanair выдвигает аэропорту требования, которые не соответствуют украинскому законодательству. Среди них бесплатные аэронавигация, стойки регистрации, стоянки такси, площади под рекламу, офисы продаж билетов, требования о 60 днях кредитования со стороны аэропорта и выплата им 35% прибыли от деятельности магазинов
10 июля ирландская авиакомпания Ryanair заявила, что уходит из Украины
Позже министр инфраструктуры Украины Владимир Омельян заявил, что авиакомпания Ryanair готова к возобновлению переговоров с аэропортом «Борисполь».