Цены на продукты в Прикамье с начала года выросли на 3,4%
Пермский край оказался в лидерах по уровню продовольственной инфляции в ПФО по итогам первого полугодия 2017 года.
Пермский край оказался в лидерах по уровню продовольственной инфляции в ПФО по итогам первого полугодия 2017 года.
Пермьстат представил сведения об изменении потребительских цен и тарифов в регионах ПФО.
Так, потребительские цены на товары и услуги в Прикамье с декабря 2016 года выросли на 2%. Продукты подорожали на 3,4%, тогда как в Мордовии показатель инфляции составил 1,1%. Лидером по уровню инфляции стал Башкортостан, где стоимость продуктов с начала года увеличилась на 5% при среднем росте цен в стране на 3,4% и в ПФО на 3,2%.
Самыми высокими среди регионов ПФО в Пермском крае остаются цены на сахар, картофель и автомобильное топливо.