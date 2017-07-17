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13:31 (мск), источник: NewsKo

Цены на продукты в Прикамье с начала года выросли на 3,4%

Пермский край оказался в лидерах по уровню продовольственной инфляции в ПФО по итогам первого полугодия 2017 года.

Пермьстат представил сведения об изменении потребительских цен и тарифов в регионах ПФО.

Так, потребительские цены на товары и услуги в Прикамье с декабря 2016 года выросли на 2%. Продукты подорожали на 3,4%, тогда как в Мордовии показатель инфляции составил 1,1%. Лидером по уровню инфляции стал Башкортостан, где стоимость продуктов с начала года увеличилась на 5% при среднем росте цен в стране на 3,4% и в ПФО на 3,2%.

Самыми высокими среди регионов ПФО в Пермском крае остаются цены на сахар, картофель и автомобильное топливо.

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