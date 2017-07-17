Цены на продукты в Прикамье с начала года выросли на 3,4%

Так, потребительские цены на товары и услуги в Прикамье с декабря 2016 года выросли на 2%. Продукты подорожали на 3,4%, тогда как в Мордовии показатель инфляции составил 1,1%. Лидером по уровню инфляции стал Башкортостан, где стоимость продуктов с начала года увеличилась на 5% при среднем росте цен в стране на 3,4% и в ПФО на 3,2%.