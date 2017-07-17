В график нового этапа опрессовок внесли еще 17 домов

В него добавили еще 17 домов, сообщает корреспондент ГТРК «Южный Урал» со ссылкой на пресс-службу городской администрации.

Изменения коснулись только Тракторозаводского района. Так, помимо ранее объявленных, без горячей воды останутся также несколько жилых домов на улицах Детская, Кулибина Марченко и Танкистов, а также три детских сада (№ 215, № 312 и № 314,.