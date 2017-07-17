В график нового этапа опрессовок внесли еще 17 домов
В Челябинске вновь внесли дополнения в график шестого этапа опрессовок.
В Челябинске вновь внесли дополнения в график шестого этапа опрессовок.
В него добавили еще 17 домов, сообщает корреспондент ГТРК «Южный Урал» со ссылкой на
Изменения коснулись только Тракторозаводского района. Так, помимо ранее объявленных, без горячей воды останутся также несколько жилых домов на улицах Детская, Кулибина Марченко и Танкистов, а также три детских сада (№ 215, № 312 и № 314,.
Напомним, новая стадия опрессовок стартует завтра, 18 июля. В зону отключения до 1 августа попали в общей сложности 929 жилых домов 53 детских сада, 39 учебных и 39 медицинских учреждения.
Смотрите весь список домов здесь.