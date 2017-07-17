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14:52 (мск), источник: ГТРК "Южный Урал"

В график нового этапа опрессовок внесли еще 17 домов

В Челябинске вновь внесли дополнения в график шестого этапа опрессовок.

В него добавили еще 17 домов, сообщает корреспондент ГТРК «Южный Урал» со ссылкой на пресс-службу городской администрации.

Изменения коснулись только Тракторозаводского района. Так, помимо ранее объявленных, без горячей воды останутся также несколько жилых домов на улицах Детская, Кулибина Марченко и Танкистов, а также три детских сада (№ 215, № 312 и № 314,.

Напомним, новая стадия опрессовок стартует завтра, 18 июля. В зону отключения до 1 августа попали в общей сложности 929 жилых домов 53 детских сада, 39 учебных и 39 медицинских учреждения.

Смотрите весь список домов здесь.

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