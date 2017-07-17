Жителям аварийных домов в Прикамье вернут взносы за капремонт

По словам заместителя председателя правительства Пермского края — руководителя Региональной службы по тарифам Пермского края Антона Удальёва, изначально эти дома не должны были включаться в программу капремонта. Но, несмотря на это, граждане всё это время платили взносы за аварийное жилье. Теперь эти взносы будут возвращены.