Жителям аварийных домов в Прикамье вернут взносы за капремонт
123 многоквартирных дома в Прикамье исключены из краевой программы капремонта.
123 многоквартирных дома в Прикамье исключены из краевой программы капремонта.
По словам заместителя председателя правительства Пермского края — руководителя Региональной службы по тарифам Пермского края Антона Удальёва, изначально эти дома не должны были включаться в программу капремонта. Но, несмотря на это, граждане всё это время платили взносы за аварийное жилье. Теперь эти взносы будут возвращены.
По данным краевого фонда капремонта, в Пермском крае на компенсацию могут рассчитывать порядка 2 тыс. человек. Общая сумма выплат составит 620 тыс. руб.
Стоит отметить, что в нашем регионе ревизия технического состояния домов проводилась впервые. При выявления случаев нецелесообразности проведения ремонта, эти дома исключались из программы.
Напомним, ранее депутаты краевого парламента утвердили законопроект о внесении в программу капремонта работ по технической оценке домов. Новые изменения призваны увеличить эффективность расходования средств и сделать саму систему более прозрачной.