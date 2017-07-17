ФАС дала операторам связи две недели на изменение тарифов

Источник: РИА Новости

«14 июля 2017 Федеральная антимонопольная служба выдала предупреждение в адрес ПАО “Вымпелком”, ПАО “МТС”, ПАО “Мегафон” и ООО “Т2 Мобайл”… Операторы связи должны изменить условия тарифных планов в течение 14 дней с момента получения предупреждения, а также уведомить абонентов о таких изменениях в порядке, установленном действующим законодательством, то есть за 10 дней до введения новых условий», — говорится в сообщении.

Отмечается, что ФАС РФ установила признаки нарушения закона о защите конкуренции. Операторы устанавливали и поддерживали разные тарифы на услуги сотовой связи в домашнем регионе и поездках по России. При этом, чем дороже тарифный план у абонента, тем меньше для него разница в тарифах на услуги сотовой связи дома и поездках.

После анализа ценовых предложений, а также условий технической организации оказания услуг связи, ФАС РФ установила, что эти действия ни экономически, ни технологически не обоснованы.