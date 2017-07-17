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15:12 (мск), источник: РИА Новости

ФАС дала операторам связи две недели на изменение тарифов

МОСКВА, 17 июл — РИА Новости. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) РФ выдала предупреждения операторам связи из-за тарифов на сотовую связь в РФ, дала две недели на изменение цены, сообщается на сайте службы.

Источник: РИА Новости

«14 июля 2017 Федеральная антимонопольная служба выдала предупреждение в адрес ПАО “Вымпелком”, ПАО “МТС”, ПАО “Мегафон” и ООО “Т2 Мобайл”… Операторы связи должны изменить условия тарифных планов в течение 14 дней с момента получения предупреждения, а также уведомить абонентов о таких изменениях в порядке, установленном действующим законодательством, то есть за 10 дней до введения новых условий», — говорится в сообщении.

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Отмечается, что ФАС РФ установила признаки нарушения закона о защите конкуренции. Операторы устанавливали и поддерживали разные тарифы на услуги сотовой связи в домашнем регионе и поездках по России. При этом, чем дороже тарифный план у абонента, тем меньше для него разница в тарифах на услуги сотовой связи дома и поездках.

После анализа ценовых предложений, а также условий технической организации оказания услуг связи, ФАС РФ установила, что эти действия ни экономически, ни технологически не обоснованы.

Согласно предупреждению, четверка мобильных операторов связи должна изменить тарифы на услуги связи в поездках, исключив необоснованную разницу цен.

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