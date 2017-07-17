Минэкономики готовит изменения в закон о хозяйственных обществах
Как пояснили в Минэкономики, нововведения затрагивают различные аспекты деятельности хозяйственных обществ и направлены, в первую очередь, на защиту прав и интересов их участников.
Как пояснили в Минэкономики, нововведения затрагивают различные аспекты деятельности хозяйственных обществ и направлены, в первую очередь, на защиту прав и интересов их участников.
Министерство экономики разрабатывает проект Закона «О внесении изменений и дополнений в некоторые законы Республики Беларусь по вопросам хозяйственных обществ». Предлагаемые законопроектом нововведения затрагивают различные аспекты деятельности хозяйственных обществ и направлены, в первую очередь, на защиту прав и интересов их участников. Законопроектом в частности:
— детализируются процедуры реорганизации хозяйственных обществ;.
— уточняются порядок и сроки созыва и проведения общего собрания;.
— конкретизируются требования к формированию совета директоров, а также проведению заседаний данного органа управления;.
— регулируются вопросы выплаты дивидендов и выкупа акций по требованию акционеров;.
— исключается ограничение на участие хозяйственного общества с одним участником в другом таком же обществе;.
— снимается запрет на заключение акционерного соглашения между всеми акционерами общества;.
— вводится дополнительный мотивационный механизм продажи или безвозмездной передачи акций
— закрепляется актуальный для развития венчурного инвестирования инструмент конвертации денежных требований кредитора в акции (доли) хозяйственного общества и пр.
Подготовленный вариант проекта закона в самое ближайшее время будет размещен на сайте Министерства экономики. Министерство приглашает всех заинтересованных принять участие в его разработке.