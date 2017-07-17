Минэкономики готовит изменения в закон о хозяйственных обществах

Источник: Ежедневник.by

Министерство экономики разрабатывает проект Закона «О внесении изменений и дополнений в некоторые законы Республики Беларусь по вопросам хозяйственных обществ». Предлагаемые законопроектом нововведения затрагивают различные аспекты деятельности хозяйственных обществ и направлены, в первую очередь, на защиту прав и интересов их участников. Законопроектом в частности:

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— детализируются процедуры реорганизации хозяйственных обществ;.

— уточняются порядок и сроки созыва и проведения общего собрания;.

— конкретизируются требования к формированию совета директоров, а также проведению заседаний данного органа управления;.

— регулируются вопросы выплаты дивидендов и выкупа акций по требованию акционеров;.

— исключается ограничение на участие хозяйственного общества с одним участником в другом таком же обществе;.

— снимается запрет на заключение акционерного соглашения между всеми акционерами общества;.

— вводится дополнительный мотивационный механизм продажи или безвозмездной передачи акций топ-менеджменту и другим лицам;.

— закрепляется актуальный для развития венчурного инвестирования инструмент конвертации денежных требований кредитора в акции (доли) хозяйственного общества и пр.