Средняя зарплата в Челябинской области выросла до 30,5 тысяч рублей
ЧЕЛЯБИНСК, 17 июля, РИА ФедералПресс. В Челябинске прошло аппаратное совещание у губернатора Бориса Дубровского. Оно состоялось сегодня утром.
ЧЕЛЯБИНСК, 17 июля, РИА ФедералПресс. В Челябинске прошло аппаратное совещание у губернатора Бориса Дубровского. Оно состоялось сегодня утром.
Во время совещания министр экономического развития региона Сергей Смольников представил главе региона
По его словам, за полгода индекс промышленного производства вырос на 3,5% по сравнению с аналогичным периодом 2016 года. Наибольший рост показал добыча полезных ископаемых — 9%, обрабатывающие производства — 3,4%. К ним относятся металлургические и машиностроительные предприятия, деревообработка, легкая промышленность.
Сергей Смольников доложил и о росте реальных доходов населения, среднемесячная зарплата в регионе увеличилась на 6,3%. Корректируя этот показатель с учетом инфляции, получаем рост зарплаты на 2,7%.
По отдельным параметрам мы опережаем среднероссийские показатели, — сказал министр экономразвития региона. Средняя зарплата на данный момент в регионе составляет 30478 рублей в месяц.