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15:31 (мск), источник: РИА "ФедералПресс"

Средняя зарплата в Челябинской области выросла до 30,5 тысяч рублей

ЧЕЛЯБИНСК, 17 июля, РИА ФедералПресс. В Челябинске прошло аппаратное совещание у губернатора Бориса Дубровского. Оно состоялось сегодня утром.

Источник: Reuters

Во время совещания министр экономического развития региона Сергей Смольников представил главе региона социально-экономические показатели за 6 месяцев 2017 года.

По его словам, за полгода индекс промышленного производства вырос на 3,5% по сравнению с аналогичным периодом 2016 года. Наибольший рост показал добыча полезных ископаемых — 9%, обрабатывающие производства — 3,4%. К ним относятся металлургические и машиностроительные предприятия, деревообработка, легкая промышленность.

Сергей Смольников доложил и о росте реальных доходов населения, среднемесячная зарплата в регионе увеличилась на 6,3%. Корректируя этот показатель с учетом инфляции, получаем рост зарплаты на 2,7%.

По отдельным параметрам мы опережаем среднероссийские показатели, — сказал министр экономразвития региона. Средняя зарплата на данный момент в регионе составляет 30478 рублей в месяц.

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