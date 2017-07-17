Средняя зарплата в Челябинской области выросла до 30,5 тысяч рублей

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Во время совещания министр экономического развития региона Сергей Смольников представил главе региона социально-экономические показатели за 6 месяцев 2017 года.

По его словам, за полгода индекс промышленного производства вырос на 3,5% по сравнению с аналогичным периодом 2016 года. Наибольший рост показал добыча полезных ископаемых — 9%, обрабатывающие производства — 3,4%. К ним относятся металлургические и машиностроительные предприятия, деревообработка, легкая промышленность.

Сергей Смольников доложил и о росте реальных доходов населения, среднемесячная зарплата в регионе увеличилась на 6,3%. Корректируя этот показатель с учетом инфляции, получаем рост зарплаты на 2,7%.