Старков пообещал отремонтировать десятку самых убитых дорог Екатеринбурга
Из антирейтинга ОНФ.
Из антирейтинга ОНФ.
17 июля 2017 года министр транспорта Свердловской области Василий Старков проехался по самым убитым дорогам Екатеринбурга, вошедшим в антирейтинг регионального ОНФ.
Как сообщили «Уралинформбюро» в департаменте информполитики Среднего Урала, Старков осмотрел улицу Белинского на участке от Щорса до Щербакова, Щербакова от Белинского до Лыжников, несколько участков улицы Шефской и подъезд к
Антирейтинг составляют сами автомобилисты: они выкладывают снимки выбоин в Интернет и обозначают их на карте. Всего в списке раскуроченных дорог свердловского ОНФ — 185 участков в 30 муниципалитетах.
Стоит отметить, что в 2017 году в рамках проекта «Безопасные и качественные дороги» на Среднем Урале в ремонт улиц будет вложено более 2,7 миллиарда рублей. Из них 1,4 миллиарда — средства региональной казны, 1,2 миллиарда рублей — федеральной, остальное — деньги из местных бюджетов. Общий объем дорожного фонда составляет 17,5 миллиарда рублей.