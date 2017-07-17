Старков пообещал отремонтировать десятку самых убитых дорог Екатеринбурга

Источник: УралИнформБюро

17 июля 2017 года министр транспорта Свердловской области Василий Старков проехался по самым убитым дорогам Екатеринбурга, вошедшим в антирейтинг регионального ОНФ.

Как сообщили «Уралинформбюро» в департаменте информполитики Среднего Урала, Старков осмотрел улицу Белинского на участке от Щорса до Щербакова, Щербакова от Белинского до Лыжников, несколько участков улицы Шефской и подъезд к Ново-Свердловской нефтебазе на выезде из города. Чиновник признал, что состояние проезжих частей оставляет желать лучшего, и пообещал включить отрезки в программу приоритетного проекта «Безопасные и качественные дороги».

Антирейтинг составляют сами автомобилисты: они выкладывают снимки выбоин в Интернет и обозначают их на карте. Всего в списке раскуроченных дорог свердловского ОНФ — 185 участков в 30 муниципалитетах.