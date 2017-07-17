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15:56 (мск), источник: ИА УралИнформБюро

Старков пообещал отремонтировать десятку самых убитых дорог Екатеринбурга

Из антирейтинга ОНФ.

Источник: УралИнформБюро

17 июля 2017 года министр транспорта Свердловской области Василий Старков проехался по самым убитым дорогам Екатеринбурга, вошедшим в антирейтинг регионального ОНФ.

Как сообщили «Уралинформбюро» в департаменте информполитики Среднего Урала, Старков осмотрел улицу Белинского на участке от Щорса до Щербакова, Щербакова от Белинского до Лыжников, несколько участков улицы Шефской и подъезд к Ново-Свердловской нефтебазе на выезде из города. Чиновник признал, что состояние проезжих частей оставляет желать лучшего, и пообещал включить отрезки в программу приоритетного проекта «Безопасные и качественные дороги».

Антирейтинг составляют сами автомобилисты: они выкладывают снимки выбоин в Интернет и обозначают их на карте. Всего в списке раскуроченных дорог свердловского ОНФ — 185 участков в 30 муниципалитетах.

Стоит отметить, что в 2017 году в рамках проекта «Безопасные и качественные дороги» на Среднем Урале в ремонт улиц будет вложено более 2,7 миллиарда рублей. Из них 1,4 миллиарда — средства региональной казны, 1,2 миллиарда рублей — федеральной, остальное — деньги из местных бюджетов. Общий объем дорожного фонда составляет 17,5 миллиарда рублей.

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