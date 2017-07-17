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16:04 (мск), источник: ИА Башинформ

Правительство Башкирии списало 69 млн рублей долга «Химпрому»

УФА, 17 июл 2017. /ИА «Башинформ», Ольга Муртазина/. Правительство Башкортостана списало многомиллионный долг по налогам ОАО «Уфахимпром» в связи с его ликвидацией. Арбитражный суд РБ признал предприятие несостоятельным (банкротом).

Постановление опубликовано на сайте правовой информации. Как уточняется в документе, сумма сложилась из основного долга — почти 62,5 млн, почти 5 млн — проценты, около 1,5 млн — пени.

«Уфахимпром» производил гербициды, хлорорганические соединения, эпоксидные смолы, химические реактивы. Это было одно из крупнейших предприятий города, на котором трудились более двух тысяч человек. В ноябре 1989 года на одной из площадок произошел разлив 90 кубометров фенола. В марте 1990 года он смешался с паводковыми водами и попал в водозабор. В начале нулевых годов завод был закрыт. В 2010 году проведена процедура банкротства. Сейчас на территории бывшего «Химпрома» работают несколько десятков небольших частных предприятий.

Комментарии
1
Aleksandr Antonov
«Уфахимпром» производил гербициды, хлорорганические соединения, эпоксидные смолы, химические реактивы. Это было одно из крупнейших предприятий города," - но в угоду "прозападной зеленой опозиции" было развалено разварованно и закрыто. и теперь эту продукцию закупаем в Китаее на радость наших друзьей из Поднебесной.
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