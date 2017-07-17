Правительство Башкирии списало 69 млн рублей долга «Химпрому»

«Уфахимпром» производил гербициды, хлорорганические соединения, эпоксидные смолы, химические реактивы. Это было одно из крупнейших предприятий города, на котором трудились более двух тысяч человек. В ноябре 1989 года на одной из площадок произошел разлив 90 кубометров фенола. В марте 1990 года он смешался с паводковыми водами и попал в водозабор. В начале нулевых годов завод был закрыт. В 2010 году проведена процедура банкротства. Сейчас на территории бывшего «Химпрома» работают несколько десятков небольших частных предприятий.