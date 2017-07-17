Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
СМИ: В Крыму массово выселяют из квартир
Из глаза британской пенсионерки достали 27 забытых линз
Реакция Пескова на угрозу Кадырова «поставить весь мир на колени»
Эксперты предсказывают резкое падение цен на жилье
Как выглядят и как живут самые богатые чиновницы России (фото)
Британские аналитики заявили об угрозе «дешевых» российских ракет The Telegraph: Британские боевые корабли уязвимы для вооружений России и Китая
Умер актер Мартин Ландау
Шарлиз Терон лишилась двух зубов во время подготовки к съемкам
Lada Vesta, о которой мечтают таксисты: названа цена
Продажи Tesla в Гонконге упали до нуля
"Я сейчас очень расстроен": Нагиев о дне рождения Лепса
53-летняя Суханкина жалеет о строгости с детьми
Пелагея отметила 31-летие на секретной вечеринке (фото)
Какие серьги в моде этим летом (фото)
Терпение закончилось — СМИ о приезде лидера Китая к Путину
«Получим пинок от русских»: разговор солдат США
В шести регионах РФ запустят ипотеку под 6,25%
Как спрятать технику в интерьере
Фоторепортажи
12Машины смертников «Исламского государства»
12В подвале умершего инженера нашли компьютеры NASA
16:12 (мск), источник: РИАЦ

В Среднеахтубинском районе выявлен новый очаг АЧС

В личном подсобном хозяйстве жителя хутора Закутский Фрунзенского сельского поселения Среднеахтубинского района выявлена африканская чума свиней.

Источник: РИАЦ

Как сообщили в региональном комитете ветеринарии, диагноз установлен Волгоградской областной ветеринарной лабораторией, материалы направлены во Всероссийский научно-исследовательский институт ветеринарной вирусологии и микробиологии.

В настоящее время специалисты региональной ветслужбы проводят комплекс мероприятий для локализации инфекции. В том числе устанавливают дезинфекционные барьеры, информируют население, проводят подворовой обход. На территории сельского поселения объявлен карантин.

Напомним, что 14 июля АЧС было выявлено в личном подсобном хозяйстве жителя поселка Репино Среднеахтубинского района. Одновременно с этим опасное для свиней заболевания было выявлено в ЛПХ в городе Калач-на-Дону. Всего же с начала 2017 года в области зафиксировано семь случаев африканской чумы свиней — на двух участках карантин уже снят.

Специалисты областного комитета ветеринарии напоминают, что АЧС неопасна для человека. Чтобы остановить инфекцию и не допустить заражения свиней, поголовье необходимо содержать в закрытых помещениях, не допуская их свободного выгула, использовать только термически обработанные корма. Обо всех случаях заболевания свиней нужно срочно сообщать в государственные ветеринарные учреждения.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
31 день подписки от 59 рублей
Оплатить подписку
В Урюпинске девушка получила травмы, выйдя на ходу из автомашины
В Кремле ответили на условия США по возврату дипсобственности РФ
Petya безуспешно атаковал серверы правительства Севастополя
Названы лидеры по задержкам чартерных рейсов в июне
Прокурор просит дать журналисту РБК Соколову четыре года колонии
ФАС дала сотовым операторам две недели на изменение тарифов
Названа стоимость самого дешевого билета на матчи ЧМ-2018
Уральский режиссер выпустит документальный фильм «Ложь Матильды»
Спорт
СМИ: Родственники Неймара уговаривают его покинуть «Барселону» Окружение бразильца считает, что форвард должен покинуть каталонцев, чтобы не находиться в тени Лионеля Месси
Авто
Фото дня: в Москве яркими красками уничтожили машину Эти фото в редакцию «Авто Mail.Ru» прислал сам владелец пострадавшего автомобиля. «Краской облито все. Краска даже в бензобаке. Салон изрезан», — только и смог сообщить он
Hi-Tech
Заброшенные секретные объекты и техника СССР Итоги распада СССР породили огромное количество заброшенных объектов. Брошенные заводы, военные части и даже космические корабли
Кино
Умер актер Мартин Ландау Лауреат премий «Оскар» и «Золотой глобус» скончался в Лос-Анджелесе на 90-м году жизни
Недвижимость
Как объединить лоджию с комнатой
Ипотеку под 6,25% запустят в шести регионах РФ
В программу реновации войдут еще 1,5 тысячи домов
Мошенники продали петербурженке «виртуальную» квартиру
Леди
В моду вошли необычные сережки: как их носить (фото) Выбрали ключевые модели сережек с показов сезона Осень-Зима 2017/2018. Подобные украшения уже можно отыскать в магазинах, а носить аж до следующей весны.
Дети
Светлана Светикова сделала трогательную «беременную» фотосессию Певица и актриса Светлана Светикова, ставшая популярной благодаря участию в телепроектах «Фабрика звезд» и «Танцы со звездами», а также ряде мюзиклов, поделилась в своем аккаунте в Инстаграм кадрами семейной фотосессии.
Все о ремонте
На чем смело можно экономить при ремонте
Перегородки из стекла в квартире: 5 примеров
Дачный домик в Дании: старые стены, современная обстановка
Балкон мечты: идеи обустройства и оформления
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь