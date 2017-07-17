В Среднеахтубинском районе выявлен новый очаг АЧС

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Как сообщили в региональном комитете ветеринарии, диагноз установлен Волгоградской областной ветеринарной лабораторией, материалы направлены во Всероссийский научно-исследовательский институт ветеринарной вирусологии и микробиологии.

В настоящее время специалисты региональной ветслужбы проводят комплекс мероприятий для локализации инфекции. В том числе устанавливают дезинфекционные барьеры, информируют население, проводят подворовой обход. На территории сельского поселения объявлен карантин.

Напомним, что 14 июля АЧС было выявлено в личном подсобном хозяйстве жителя поселка Репино Среднеахтубинского района. Одновременно с этим опасное для свиней заболевания было выявлено в ЛПХ в городе Калач-на-Дону. Всего же с начала 2017 года в области зафиксировано семь случаев африканской чумы свиней — на двух участках карантин уже снят.