В Среднеахтубинском районе выявлен новый очаг АЧС
В личном подсобном хозяйстве жителя хутора Закутский Фрунзенского сельского поселения Среднеахтубинского района выявлена африканская чума свиней.
В личном подсобном хозяйстве жителя хутора Закутский Фрунзенского сельского поселения Среднеахтубинского района выявлена африканская чума свиней.
Как сообщили в региональном комитете ветеринарии, диагноз установлен Волгоградской областной ветеринарной лабораторией, материалы направлены во Всероссийский
В настоящее время специалисты региональной ветслужбы проводят комплекс мероприятий для локализации инфекции. В том числе устанавливают дезинфекционные барьеры, информируют население, проводят подворовой обход. На территории сельского поселения объявлен карантин.
Напомним, что 14 июля АЧС было выявлено в личном подсобном хозяйстве жителя поселка Репино Среднеахтубинского района. Одновременно с этим опасное для свиней заболевания было выявлено в ЛПХ в городе
Специалисты областного комитета ветеринарии напоминают, что АЧС неопасна для человека. Чтобы остановить инфекцию и не допустить заражения свиней, поголовье необходимо содержать в закрытых помещениях, не допуская их свободного выгула, использовать только термически обработанные корма. Обо всех случаях заболевания свиней нужно срочно сообщать в государственные ветеринарные учреждения.