На Дону ввели в эксплуатацию 10 километров газопровода

Источник: ГТРК "Дон-ТР"

Далее губернатор поздравил металлургов с праздником, а также встретился и пообщался с представителями депутатского корпуса.

Пыль, грязь — побочные эффекты топки углём — уходят в прошлое. Донской хутор Крутинский газифицировали. Факел, который символизирует начало новой комфортной жизни, зажег губернатор Ростовской области.

Газовая магистраль длиной почти в 10 километров теперь официально введена в эксплуатацию. Голубое топливо может прийти почти в 350 домов, многие жители уже подали заявки на подключение.

Сейчас Ростовская область газифицирована более, чем на 85 процентов. Эта цифра постоянно растёт, как и объёмы металлургического производства. С профессиональным праздником Василий Голубев поздравил работников металлургического предприятия «БК-АЛПРОФ». Лучшим вручил награды.

Среди тех, кто получил медаль «За доблестный труд на благо донского края», главный инженер Александр Бурцев. Он один из тех, кто стоял у истоков белокалитвинского завода. Раньше здесь был всего один пресс, теперь в скором времени смонтируют третий.

«Мы уже освоили более нескольких тысяч наименований изделий. Строится стадион в Ростове, поставляем нашу продукцию и на этот объект. География поставок профиля очень обширна», — рассказал главный инженер ООО «БК-АЛПРОФ» Александр Бурцев.

«Приятно отметить, что основная масса предприятий данной сферы сегодня находится на подъёме, в развитии», — прокомментировал губернатор Ростовской области Василий Голубев.

После посещения металлургического завода глава региона встретился с депутатским корпусом. В центре внимания собравшихся было формирование комфортной городской среды и проблемы экологии.

По мнению Василия Голубева, чтобы эффективно решить эти задачи, парламентариям необходимо найти совершенно новые подходы, в том числе, активнее общаться с жителями. Он подчеркнул, что жителей Дона нужно информировать о проектах и вовлекать в совместную работу с депутатами. А сами народные избранники должны принимать непосредственное участие в инвентаризации дворовых и общественных территорий, работать над созданием новых правил благоустройства и соответствующих муниципальных программ, следить за экологическим состоянием вверенных им участков.

«Каждый из нас должен немного перевернуть ощущение того, что мы делаем в своей голове. Не ожидать решения от федерального уровня, а каждый день думать об этой теме — сохранять то, что имеем, украшать и создавать новые условия для развития», — пояснил губернатор Ростовской области Василий Голубев.