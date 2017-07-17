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17:46 (мск), источник: РИА Новости

Поклонская заявила об отсутствии жалоб на высокие цены в Крыму

ЕКАТЕРИНБУРГ, 17 июл — РИА Новости, Ольга Ерачина. Жалоб на высокие цены на продукты в Крыму пока не было, рассказала журналистам в понедельник депутат Госдумы РФ Наталья Поклонская.

Источник: РИА Новости

Ранее сообщалось, что ФАС проводит в Севастополе проверку на предмет высоких цен на ряд продуктов питания, в частности на гречку и картошку.

«Нет, таких жалоб в последнее время не было», — сказала экс-прокурор Крыма.

Депутат прибыла в Екатеринбург, чтобы принять участие в многотысячном крестном ходе в годовщину убийства царской семьи Романовых. Помимо этого, Поклонская намерена провести прием граждан в региональной общественной приемной председателя правительства РФ Дмитрия Медведева.

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