Крупнейшие банки объявили о выходе из Ассоциации российских банков

Источник: РИА "Новости"

Зачастую решения принимаются президентом ассоциации единолично и носят популистский характер, а отсутствие спокойного и взвешенного диалога между ним и кредитными организациями препятствует дальнейшему развитию ассоциации.

Там отмечается, что многочисленные предложения членов ассоциации о кадровых изменениях в руководстве АРБ и изменении ее принципов не были услышаны.

«Учитывая изложенное, мы принимаем решение о выходе из ассоциации и считаем недопустимыми все ее дальнейшие действия, осуществляемые от нашего имени», — говорится в пресс-релизе.

«Мы вынуждены констатировать, что в последние годы эффективность деятельности ассоциации неуклонно снижается. Во многом это связано с неудовлетворительной работой ее руководства, которое, по нашему мнению, при принятии решений перестало учитывать интересы членов ассоциации», — указано в заявлении кредитных организаций.

В документе отмечается, что зачастую кредитные организации не привлекаются к участию в подготовке важнейших документов, определяющих направления деятельности ассоциации.

Наличие же в составе ассоциации небанковских членов с иными интересами привело к потере статуса АРБ как банковского объединения, считают в кредитной организации.

«Ответственность за сложившуюся ситуацию несет президент ассоциации, который в своей деятельности стал во многом руководствоваться личными интересами. Зачастую решения принимаются президентом ассоциации единолично и носят популистский характер», — отмечается в заявлении.

Там также указано, что банки будут искать новые формы взаимодействия с ЦБ и госорганами.

Одним из видов взаимодействия может стать новое профессиональное объединение, отмечается в заявлении.

«Мы категорически отвергаем обвинение некоторых кредитных организаций, что выводы доклада не соответствуют мнению членов ассоциации. Крупные банки — члены ассоциации могут (и всегда могли) принимать активное участие в формировании позиции АРБ по вопросам развития финансового рынка», — говорится в заявлении президента АРБ Гарегина Тосуняна.

Как сообщалось, накануне съезда АРБ в конце марта Альфа-банк объявил, что приостанавливает членство в ассоциации российских банков из-за несогласия с выводами и оценками, содержащимися в докладе к ежегодному съезду АРБ. Претензии Альфа-банка в основном касаются зафиксированных в докладе тезисов, связанных с банковским регулированием и действиями ЦБ РФ.