Крупнейшие банки объявили о выходе из Ассоциации российских банков
Москва. 17 июля. INTERFAX.RU — Сбербанк, ВТБ, ВТБ 24,
Москва. 17 июля. INTERFAX.RU — Сбербанк, ВТБ, ВТБ 24,
Зачастую решения принимаются президентом ассоциации единолично и носят популистский характер, а отсутствие спокойного и взвешенного диалога между ним и кредитными организациями препятствует дальнейшему развитию ассоциации.
Там отмечается, что многочисленные предложения членов ассоциации о кадровых изменениях в руководстве АРБ и изменении ее принципов не были услышаны.
«Учитывая изложенное, мы принимаем решение о выходе из ассоциации и считаем недопустимыми все ее дальнейшие действия, осуществляемые от нашего имени», — говорится в
«Мы вынуждены констатировать, что в последние годы эффективность деятельности ассоциации неуклонно снижается. Во многом это связано с неудовлетворительной работой ее руководства, которое, по нашему мнению, при принятии решений перестало учитывать интересы членов ассоциации», — указано в заявлении кредитных организаций.
Наличие же в составе ассоциации небанковских членов с иными интересами привело к потере статуса АРБ как банковского объединения, считают в кредитной организации.
«Ответственность за сложившуюся ситуацию несет президент ассоциации, который в своей деятельности стал во многом руководствоваться личными интересами. Зачастую решения принимаются президентом ассоциации единолично и носят популистский характер», — отмечается в заявлении.
Одним из видов взаимодействия может стать новое профессиональное объединение, отмечается в заявлении.
«Мы категорически отвергаем обвинение некоторых кредитных организаций, что выводы доклада не соответствуют мнению членов ассоциации. Крупные банки — члены ассоциации могут (и всегда могли) принимать активное участие в формировании позиции АРБ по вопросам развития финансового рынка», — говорится в заявлении президента АРБ Гарегина Тосуняна.
Как сообщалось, накануне съезда АРБ в конце марта
Согласно информации на сайте ассоциации, она насчитывает 456 членов, из них 282 — кредитные организации. Членские взносы в АРБ зависят от величины капитала банков: чем крупнее кредитная организация, тем больше сумма взноса. Так, банки с капиталом от 100 млрд рублей (именно в эту категорию попадают заявившие о своем выходе банки) платят в ассоциацию 1,5 млн рублей.